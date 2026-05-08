ua en ru
Пт, 08 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Этого ждали 20 лет: сборная Украины совершила невероятный прорыв в мировом хоккее

23:09 08.05.2026 Пт
2 мин
Судьба "сине-желтых" решалась на последних минутах чужого матча: настоящая драма в дивизионе IA
aimg Екатерина Урсатий
Этого ждали 20 лет: сборная Украины совершила невероятный прорыв в мировом хоккее Сборная Украины по хоккею (фото: fhu.com.ua)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Сборная Украины по хоккею официально возвращается в сильнейший дивизион чемпионата мира. Это произошло по итогам заключительного игрового дня ЧМ-2026 в группе IA после сенсационного поражения Польши.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Федерации хоккея Украины.

Читайте также: Украинский хоккейный гранд может покинуть пределы страны: "Сокол" нацелился на зарубежную лигу

Как Украина получила пропуск в элиту

Для выхода в высший дивизион украинцам нужно было не только самим побеждать, но и надеяться на осечку главного конкурента - сборной Польши.

Свой шаг подопечные Дмитрия Христича сделали днем, одолев Японию со счетом 3:1.

Однако решающий момент наступил вечером во время игры Польша - Литва.

Полякам была нужна лишь победа в основное время, но литовцы сотворили настоящую сенсацию:

  • Литовцы открыли счет на 9-й минуте игры.
  • Польша смогла отыграться лишь в конце второго периода.
  • Матч перешел в овертайм, что автоматически означало потерю очков поляками.

В конце концов Литва дожала хозяев площадки (2:1), зафиксировав второе место Украины в турнирной таблице, которое дает прямой билет в элиту.

Турнирный путь "сине-желтых" на ЧМ-2026

Нынешнее первенство стало для украинской команды настоящими "горками". Стартовав с поражения от Польши (2:3), наша сборная смогла мобилизоваться и выдать серию важных результатов.

  • Победы: над Литвой (2:1), Францией (3:2) и Японией (3:1).
  • Драматическое поражение: в серии буллитов против Казахстана (4:5).

Благодаря стабильности и добытым очкам в матчах с фаворитами, Украина смогла опередить Польшу в финальном зачете и забронировать себе место среди 16 сильнейших сборных планеты на следующий год.

Почему это историческое достижение

Украинский хоккей не видел элитного дивизиона почти два десятилетия. Последний раз "сине-желтые" соревновались с топовыми сборными мира, такими как Канада или США, еще в 2007 году.

Ключевые факты о выступлениях Украины:

  • 9 сезонов подряд наша команда держалась в элите (1999-2007 годы).
  • 9 место - лучший результат в истории, зафиксированный на ЧМ-2002.
  • Падение: после 2007 года сборная долгое время балансировала между дивизионами IA и IB.

После длительного пребывания в низших лигах, нынешний успех означает возвращение украинского флага на главную хоккейную арену мира.

Ранее мы рассказали, как женская сборная Украины по хоккею завершила ЧМ-2026.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Чемпионат мира Сборная Украины Хоккей
Новости
Зеленский разрешил проведение парада в Москве 9 мая
Зеленский разрешил проведение парада в Москве 9 мая
Аналитика
"Мы не придумали ничего нового": соавтор Гражданского кодекса 2.0 о резонансе проекта
Дмитрий Олейник, Дмитрий Левицкий "Мы не придумали ничего нового": соавтор Гражданского кодекса 2.0 о резонансе проекта