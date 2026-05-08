Этого ждали 20 лет: сборная Украины совершила невероятный прорыв в мировом хоккее
Сборная Украины по хоккею официально возвращается в сильнейший дивизион чемпионата мира. Это произошло по итогам заключительного игрового дня ЧМ-2026 в группе IA после сенсационного поражения Польши.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Федерации хоккея Украины.
Как Украина получила пропуск в элиту
Для выхода в высший дивизион украинцам нужно было не только самим побеждать, но и надеяться на осечку главного конкурента - сборной Польши.
Свой шаг подопечные Дмитрия Христича сделали днем, одолев Японию со счетом 3:1.
Однако решающий момент наступил вечером во время игры Польша - Литва.
Полякам была нужна лишь победа в основное время, но литовцы сотворили настоящую сенсацию:
- Литовцы открыли счет на 9-й минуте игры.
- Польша смогла отыграться лишь в конце второго периода.
- Матч перешел в овертайм, что автоматически означало потерю очков поляками.
В конце концов Литва дожала хозяев площадки (2:1), зафиксировав второе место Украины в турнирной таблице, которое дает прямой билет в элиту.
Турнирный путь "сине-желтых" на ЧМ-2026
Нынешнее первенство стало для украинской команды настоящими "горками". Стартовав с поражения от Польши (2:3), наша сборная смогла мобилизоваться и выдать серию важных результатов.
- Победы: над Литвой (2:1), Францией (3:2) и Японией (3:1).
- Драматическое поражение: в серии буллитов против Казахстана (4:5).
Благодаря стабильности и добытым очкам в матчах с фаворитами, Украина смогла опередить Польшу в финальном зачете и забронировать себе место среди 16 сильнейших сборных планеты на следующий год.
Почему это историческое достижение
Украинский хоккей не видел элитного дивизиона почти два десятилетия. Последний раз "сине-желтые" соревновались с топовыми сборными мира, такими как Канада или США, еще в 2007 году.
Ключевые факты о выступлениях Украины:
- 9 сезонов подряд наша команда держалась в элите (1999-2007 годы).
- 9 место - лучший результат в истории, зафиксированный на ЧМ-2002.
- Падение: после 2007 года сборная долгое время балансировала между дивизионами IA и IB.
После длительного пребывания в низших лигах, нынешний успех означает возвращение украинского флага на главную хоккейную арену мира.
