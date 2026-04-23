Украинский хоккейный гранд может покинуть пределы страны: "Сокол" нацелился на зарубежную лигу

09:02 23.04.2026 Чт
Клуб рассматривает несколько европейских направлений для повышения уровня конкуренции
aimg Андрей Костенко
Хоккеисты "Сокола" (фото: ХК "Сокол")

Действующий чемпион Украины по хоккею, киевский "Сокол", изучает возможность смены прописки или параллельного участия в иностранных чемпионатах в сезоне-2026/27.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью руководителя ООО ХК "Сокол" Вячеслава Лецкана клубной пресс-службе.

Новые горизонты для "Сокола"

Киевский клуб рассматривает несколько вариантов интеграции в европейское хоккейное пространство.

Примером для клуба стал опыт "Киев Кэпиталз", который успешно провел прошлый сезон в Балтийской лиге (объединяет профессиональные клубы из Эстонии, Литвы и Латвии), добравшись до полуфинала плей-офф. Однако для "Сокола" основными направлениями для перехода или совмещения выступлений являются национальные первенства соседних стран.

Руководство изучает условия участия в чемпионатах Польши, Румынии или во втором дивизионе Словакии. Такой шаг продиктован необходимостью регулярной практики против сильных оппонентов, что является критически важным для игроков национальной сборной Украины.

Окончательный выбор будет зависеть от бюджета и формата календаря, который позволил бы совмещать выступления.

Цена вопроса и требования

Реализация планов требует не только организационной подготовки, но и существенных финансовых вложений. По предварительным оценкам, выступление в новых лигах потребует бюджета от 600 тысяч до более 1 миллиона евро в сезон. Кроме того, для конкурентоспособности клуб планирует привлечь нескольких иностранных легионеров.

Что будет с чемпионатом Украины

Параллельно с международными планами, "Сокол" рассчитывает на стабилизацию внутреннего чемпионата. Ожидается, что в сезоне-2026/27 смогут выступить как минимум шесть команд. Среди потенциальных участников - херсонский "Днепр", одесский "Шторм", а также возможные новые коллективы из Богуслава и Киева.

"Хочется, чтобы ребята развивались в более конкурентной сфере. Вопрос участия в зарубежной лиге мы подробно обсудим с партнерами и тренером после финиша чемпионата мира, где будет играть наша сборная", - отметил Лецкан.

Ранее мы рассказали, как женская сборная Украины по хоккею завершила ЧМ-2026.

