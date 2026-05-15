Хокейна еліта чекає на Україну: стартує ЧС-2026, де визначаться майбутні суперники "синьо-жовтих"

Сьогодні, 15 травня, у Швейцарії розпочинається 89-й чемпіонат світу з хокею в елітному дивізіоні. 16 найсильніших збірних планети на аренах Цюриха та Фрібурга з'ясовуватимуть, хто гідний "золота" та інших нагород. Для українських уболівальників турнір має особливий підтекст. Це останній світовий форум перед довгоочікуваним поверненням збірної України до когорти найкращих.

Формат та учасники

Структура турніру залишається незмінною вже протягом багатьох років. 16 команд розділені на дві групи, у кожній – по вісім збірних, які проведуть круговий турнір.

Група A: США, Швейцарія, Фінляндія, Німеччина, Латвія, Австрія, Угорщина, Велика Британія.

США, Швейцарія, Фінляндія, Німеччина, Латвія, Австрія, Угорщина, Велика Британія. Група B: Канада, Швеція, Чехія, Данія, Словаччина, Норвегія, Словенія, Італія.

У чвертьфінал потраплять по чотири найкращі команди з кожної групи. Найгірші команди кожної вісімки автоматично понижуються у класі.

Головні інтриги в групах

Група А (Цюрих): Тут пануватимуть чинні олімпійські чемпіони та переможці минулорічного ЧС – США. Проте швейцарські вболівальники чекають на диво від своєї збірної. Швейцарія, попри раптову зміну тренера перед стартом, виставила надпотужний склад із зірками НХЛ (Йозі, Гішир, Маєр).

Група В (Фрібург): Канада привезла легендарного Сідні Кросбі, який у 38 років спробує взяти своє друге золото ЧС. Втім, капітанську пов'язку віддали 19-річному Макліну Селебріні – майбутньому першому номеру драфту НХЛ.

Зірки чемпіонату

Цьогорічний турнір позбавлений багатьох лідерів, які відновлюються після виснажливого сезону, але гучних імен вистачає.

Канада: Сідні Кросбі та Джон Таварес – досвід, що має вести за собою молодь.

США: Меттью Ткачак – головний провокатор та лідер атак "зірково-смугастих".

Фінляндія: Александр Барков повернувся до складу Суомі через 10 років, щоб реабілітувати команду за минулі невдачі.

Швейцарія: Роман Йозі – один із найкращих захисників світу спробує зробити свою збірну чемпіоном удома.

Інтерес України

Цьогорічний турнір у Швейцарії стане фінальною крапкою в 20-річному очікуванні українського хокею. Поки в Цюриху та Фрібурзі визначатимуть двох невдах, які вилетять до Дивізіону 1А, збірна України вже готується зайняти місце одного з них.

Вже за рік у Німеччині "синьо-жовті" вперше з 2007 року зіграють у Топ-дивізіоні. Саме тому до цьогорічних баталій прикута особлива увага – ми придивляємося до майбутніх суперників, з якими доведеться схрестити ключки в 2027-му.

Де дивитися матчі

В Україні за хокейними баталіями можна буде стежити на платформах "Суспільне Спорт". Транслятор покаже 27 матчів групового етапу, а також усі ключові поєдинки стадії плей-офф.

Групові турніри триватимуть з 15 до 26 травня. Плей-офф стартує 28 числа. А фінал відбудеться 31 травня в Цюриху.