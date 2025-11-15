Хлывнюк раскрыл сумасшедшую сумму гонорара, от которого отказался: "Надо было агитировать"
Фронтмен группы "Бумбокс" и военный Андрей Хлывнюк раскрыл детали политического предложения, от которого отказался. За участие предлагали сумасшедший гонорар.
Как сообщает РБК-Украина, об этом он рассказал интервью YouTube-проекту "Бомбардир".
За что группе "Бумбокс" предлагали сумасшедший гонорар
За годы музыкальной карьеры был случай, когда группе предлагали заоблачные деньги за участие в политической агитации.
"Почти миллион долларов - около 800 тысяч. Надо было агитировать за политическую партию", - рассказал он.
Несмотря на огромную сумму, группа сознательно отвергла предложение.
Группа "Бумбокс" отказалась от участия в политической агитации (скриншот)
Что сказал Хлывнюк о заработках во время войны
Музыкант также признался, что сейчас его доходы значительно упали из-за войны. Они преимущественно дают благотворительные концерты, а большую часть заработка направляют на нужды ВСУ.
"Если бы не было войны, зарабатывал бы и дальше круто. Концерты (благотворительные - ред.) - это моя прихоть и моя страсть. Ты можешь так и не делать. И я не понимаю, как можно во время войны пытаться обогатиться. Это бред, шизофрения", - сказал он.
Что известно о военной службе Хлывнюка
Напомним, музыкант защищает Украину в отряде "Хижах" Патрульной полиции, который относится к 426-му отдельному батальону морской пехоты. Он служит там с начала полномасштабного российского вторжения.
Андрей работает в поле пилотом беспилотного ударного комплекса. Он и его собратья используют средства, которые предоставляет государство, или те, на которые донатят люди во время концертов в турах.
В то же время Хлывнюк признался, что не стремится стать офицером. Он не мечтает о карьере в силовых структурах. Сейчас имеет звание младшего сержанта или капрала.
"По воинскому званию я, пожалуй, какой-то младший сержант, а по полицейскому - это капрал. Хотел бы остаться рядовым, если честно", - говорил ранее он.
Вас также может заинтересовать:
- Почему Хлывнюк отказался переводить легендарные хиты "Бумбокса"
- Почему у Хлывнюка не сложился роман с Иреной Карпой
- Когда "Бумбокс" дадут первый за 4 года сольный концерт.