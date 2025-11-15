ua en ru
Хлывнюк раскрыл сумасшедшую сумму гонорара, от которого отказался: "Надо было агитировать"

Суббота 15 ноября 2025 17:40
UA EN RU
Хлывнюк раскрыл сумасшедшую сумму гонорара, от которого отказался: "Надо было агитировать" Андрей Хлывнюк (скриншот)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Фронтмен группы "Бумбокс" и военный Андрей Хлывнюк раскрыл детали политического предложения, от которого отказался. За участие предлагали сумасшедший гонорар.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он рассказал интервью YouTube-проекту "Бомбардир".

За что группе "Бумбокс" предлагали сумасшедший гонорар

За годы музыкальной карьеры был случай, когда группе предлагали заоблачные деньги за участие в политической агитации.

"Почти миллион долларов - около 800 тысяч. Надо было агитировать за политическую партию", - рассказал он.

Несмотря на огромную сумму, группа сознательно отвергла предложение.

Хлывнюк раскрыл сумасшедшую сумму гонорара, от которого отказался: &quot;Надо было агитировать&quot;Группа "Бумбокс" отказалась от участия в политической агитации (скриншот)

Что сказал Хлывнюк о заработках во время войны

Музыкант также признался, что сейчас его доходы значительно упали из-за войны. Они преимущественно дают благотворительные концерты, а большую часть заработка направляют на нужды ВСУ.

"Если бы не было войны, зарабатывал бы и дальше круто. Концерты (благотворительные - ред.) - это моя прихоть и моя страсть. Ты можешь так и не делать. И я не понимаю, как можно во время войны пытаться обогатиться. Это бред, шизофрения", - сказал он.


Что известно о военной службе Хлывнюка

Напомним, музыкант защищает Украину в отряде "Хижах" Патрульной полиции, который относится к 426-му отдельному батальону морской пехоты. Он служит там с начала полномасштабного российского вторжения.

Андрей работает в поле пилотом беспилотного ударного комплекса. Он и его собратья используют средства, которые предоставляет государство, или те, на которые донатят люди во время концертов в турах.

В то же время Хлывнюк признался, что не стремится стать офицером. Он не мечтает о карьере в силовых структурах. Сейчас имеет звание младшего сержанта или капрала.

"По воинскому званию я, пожалуй, какой-то младший сержант, а по полицейскому - это капрал. Хотел бы остаться рядовым, если честно", - говорил ранее он.

