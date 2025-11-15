ua en ru
Хлывнюк отказался переводить легендарные хиты "Бумбокса" и озвучил причину

Суббота 15 ноября 2025 08:10
Хлывнюк отказался переводить легендарные хиты "Бумбокса" и озвучил причину Хлывнюк поставил точку в вопросе перевода русскоязычных хитов "Бумбокса" (скриншот)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк не планирует переводить русскоязычные хиты "Вахтерам" и "Та4то" на украинский язык и озвучил причину.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью музыканта YouTube-проекту "Бомбардир".

Почему Хлывнюк не будет переводить русскоязычные хиты

Хотя на зарубежных концертах порой некоторые украинцы просят об исполнении песен "Вахтерам" или "Та4то", сам музыкант не видит необходимости в их переводе на украинский язык.

"Не хочу их переводить. Это мои дети, чего я их буду... Ну они уже были, это история, оно произошло. Зачем мне их переводить, если я другой человек?" - сказал он.

По словам Андрея, эти композиции остались в прошлом. Теперь он делает ставку на новые песни.

"Пиши новые песни. Переводят и переаранжируют те, кто новых не пишет. Было и было. Они живут своей жизнью в интернете - класс", - добавил он.

Хлывнюк отказался переводить легендарные хиты &quot;Бумбокса&quot; и озвучил причинуПочему "Бумбокс" не переводит старые хиты на украинский (скриншот)

В то же время фронтмен положительно оценил украиноязычные каверы на эти хиты.

"Неплохо. Они дали возможность другим артистам заявить о себе и пусть, бывает такое. Класс", - поделился он.

Роман Бебех предположил, что украинская культура выиграла бы от переведенных версий песен "Бумбокса". Однако Хлывнюк считает, что не стоит преувеличивать собственную роль в культурном процессе.

"Не думай сильно о себе в культуре. Попробуй о культуре в себе подумать. Кстати, это какой-то российский театральный деятель сказал. Чего думать о том, какое у тебя значение в культуре? Может корона вырасти очень быстро", - отметил он.

Хлывнюк дал понять, что популярность не должна формировать ложное ощущение значимости.

"Становишься более известным и навязывается стереотип, что ты должен что-то там нести. Это станет понятно, когда твои косточки уже в земельке окажутся. А до того - не парься. Живи себе. Кто ты там есть?" - поделился он.


Напомним, Хлывнюк с начала полномасштабного российского вторжения встал на защиту страны, а его исполнение песни "Ой, у лузі червона калина" стало одним из символов украинского сопротивления.

В октябре музыкант развеял слухи о своей военной службе. Он входит в состав отряда "Хищник", который прикомандирован к 426-му отдельному батальону морской пехоты.

"Работаю в поле пилотом беспилотного ударного комплекса. Мы начинали с простеньких, а сейчас уже оперируем всем: от "Мавика" до серьезных больших самолетов, которые летают далеко, несут тяжелое", - рассказал ранее он.

