"Хотел бы остаться рядовым": Хлывнюк раскрыл звание и объяснил свою роль в армии

Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, который встал на защиту Украины еще в начале полномасштабной войны РФ против Украины, рассказал, что делает на фронте. По словам музыканта, он не мечтает о высоких званиях и должностях.

Как сообщает РБК-Украина , об этом он рассказал в интервью для Ukraїner, которое уже вышло на YouTube.

Где служит Хлывнюк

"Я часть отряда "Хижак" Патрульной полиции Украины, прикомандированного к 426-му отдельному батальону морской пехоты Украины. Работаю в поле пилотом беспилотного ударного комплекса. Мы начинали с простеньких, а сейчас уже оперируем всем, от "Мавика" до уже серьезных больших самолетов, которые летают далеко, несут тяжелое", - рассказал защитник.

По словам Хлывнюка, он и его собратья используют те средства, которые предоставляет государство, или на которые донатят люди во время концертов в турах.

"По воинскому званию я, пожалуй, какой-то младший сержант, а по полицейскому - это капрал. Хотел бы остаться рядовым, если честно. Ну, серьезно, это я, может, чистоплюй, но я не хочу делать карьеру в силовых структурах. Как я в шутку говорю: то я по-вашему рядовой, а там, в своем мире, я уже давно полковник или генерал, не знаю, как хотите", - пояснил Андрей.

Музыкант подчеркнул, что не стремится получить офицерское звание. Для него важно другое.

"В малых группах и в отрядах важно не то, какие ты имеешь звания, а то, что ты можешь сделать, как ты это делаешь, на что ты способен, какая тебе выпала роль в коллективе, как ты ее выполняешь. Есть кто-то, у кого-то руки больше лежат к логистике, у кого-то к стрельбе, у кого-то к инженерному делу, у кого-то к обеспечению", - рассказал Хлывнюк.

Также военный объяснил свою роль в отряде. Он называет себя не взводным командиром, а командиром маленького отряда.

"Это не тот, кто сидит где-то далеко в штабе. Я на работу езжу со своими людьми. Это все большая ответственность и честь, безусловно, но я еще не настолько там командир, чтобы не посоветоваться со всеми своими бойцами, как сделать ту или иную задачу, как ее выполнить. Все равно надо вместе сесть и это сделать", - отметил

"Все получают задачи сверху, все думают, как это сделать, как это воплотить, каким образом, какими средствами, каким количеством людей. Тогда помогают смежные люди. Там уже нет разницы, кто ты, какой у тебя пиксель: синий, черный, зеленый. Все, если вы адекватные и нормальные люди, вы начинаете взаимодействовать очень сильно. От этого зависят ваши жизни и здоровье", - добавил он.