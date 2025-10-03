Ирена Карпа призналась, почему роман с Андреем Хлывнюком не имел будущего
Певица и писательница Ирэна Карпа пролила свет на свой кратковременный роман с лидером "Бумбокс" Андреем Хлывнюком. Она призналась, почему эти отношения не имели перспективы.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Карпа рассказала в интервью Славе Демину.
Что сказала Ирена Карпа о романе с Хлывнюком
В разговоре с ведущим артистка призналась, могли ли отношения между ней и музыкантом перерасти во что-то серьезное.
"Нет. Очень разные люди просто. Очень его уважаю. Прекрасный певец, но нет", - сказала она.
На уточнение, что же тогда привлекло ее в коллеге, Ирэна ответила философски.
"Люди притягиваются, у них появляется интерес, потом интерес пропадает. Это нормально. Мы уже с высоты своего возраста и опыта можем об этом говорить", - пояснила она.
Таким образом, писательница дала понять, что их роман был скорее увлечением, чем попыткой построить длительный союз.
Что ранее говорила Карпа об отношениях с Хлывнюком
Впервые о романе она рассказала еще в 2019 году в программе "Світське життя". Тогда она прямо заявила, что между ними был "бурный роман". Это произошло в студенческие годы, задолго до появления группы "Бумбокс".
"Это была совсем неизвестная группа "Мандариновый рай". И мы были такие еще "угловатые подростки", - вспомнила тогда она.
Ирена Карпа рассказала о романе с Хлывнюком (фото: instagram.com/qarpa)
Личная жизнь Ирэны Карпы
Напомним, артистка была трижды замужем. Сейчас она живет с французским дипломатом Людовиком-Кириллом Требюше, с которым вышла замуж в 2018 году.
От предыдущего брака с американским финансистом Норманом Генсеном писательница воспитывает двух дочерей - Кору и Каю.
Первым мужем в 2008 году стал журналист и писатель Антон Фридлянд, однако через год союз распался.
Ирэна Карпа с мужем Людовиком (фото: instagram.com/qarpa)
Вас также может заинтересовать:
- "Бумбокс" впервые за 4 года дадут сольный концерт в Украине
- Наталка Денисенко рассказала о заработках во время войны
- Ирина Билык заинтриговала заявлением об отношениях с женщинами.