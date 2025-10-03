ua en ru
Ирена Карпа призналась, почему роман с Андреем Хлывнюком не имел будущего

Пятница 03 октября 2025 16:18
Ирена Карпа призналась, почему роман с Андреем Хлывнюком не имел будущего Ирена Карпа и Андрей Хлывнюк (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Певица и писательница Ирэна Карпа пролила свет на свой кратковременный роман с лидером "Бумбокс" Андреем Хлывнюком. Она призналась, почему эти отношения не имели перспективы.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Карпа рассказала в интервью Славе Демину.

Что сказала Ирена Карпа о романе с Хлывнюком

В разговоре с ведущим артистка призналась, могли ли отношения между ней и музыкантом перерасти во что-то серьезное.

"Нет. Очень разные люди просто. Очень его уважаю. Прекрасный певец, но нет", - сказала она.

На уточнение, что же тогда привлекло ее в коллеге, Ирэна ответила философски.

"Люди притягиваются, у них появляется интерес, потом интерес пропадает. Это нормально. Мы уже с высоты своего возраста и опыта можем об этом говорить", - пояснила она.

Таким образом, писательница дала понять, что их роман был скорее увлечением, чем попыткой построить длительный союз.


Что ранее говорила Карпа об отношениях с Хлывнюком

Впервые о романе она рассказала еще в 2019 году в программе "Світське життя". Тогда она прямо заявила, что между ними был "бурный роман". Это произошло в студенческие годы, задолго до появления группы "Бумбокс".

"Это была совсем неизвестная группа "Мандариновый рай". И мы были такие еще "угловатые подростки", - вспомнила тогда она.

Ирена Карпа призналась, почему роман с Андреем Хлывнюком не имел будущегоИрена Карпа рассказала о романе с Хлывнюком (фото: instagram.com/qarpa)

Личная жизнь Ирэны Карпы

Напомним, артистка была трижды замужем. Сейчас она живет с французским дипломатом Людовиком-Кириллом Требюше, с которым вышла замуж в 2018 году.

От предыдущего брака с американским финансистом Норманом Генсеном писательница воспитывает двух дочерей - Кору и Каю.

Первым мужем в 2008 году стал журналист и писатель Антон Фридлянд, однако через год союз распался.

Ирена Карпа призналась, почему роман с Андреем Хлывнюком не имел будущегоИрэна Карпа с мужем Людовиком (фото: instagram.com/qarpa)

