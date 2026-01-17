Догнал Ямаля и Рафинью: исторический дубль Ваната в каталонском дерби (видео)

Украинский нападающий "Жироны" Владислав Ванат продолжил результативную серию в чемпионате Испании. В матче 20-го тура Ла Лиги форвард оформил дубль в ворота барселонского "Эспаньола", обеспечив своей команде победу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча .

Два гола украинца

Судьбу каталонского дерби Ванат решил ударами с 11-метровой отметки. Счет был открыт в конце первого тайма после фола защитника "Эспаньола" Эль-Хиляли в собственной штрафной площадке.

Первый удар украинца парировал вратарь Марко Дмитрович, однако ВАР зафиксировал преждевременный выход голкипера с линии ворот. Пенальти был назначен повторно, и со второй попытки Ванат хладнокровно реализовал шанс.

Второй гол "Жирона" забила уже под занавес поединка. Гости снова заработали пенальти, и Ванат на этот раз не оставил Дмитровичу никаких шансов. Дубль украинского форварда окончательно закрепил победу его команды - 2:0.

Ванат провел на поле все 90 минут. Другой украинец в составе "Жироны" - Виктор Цыганков - также вышел в стартовом составе. Он покинул поле на 82-й минуте встречи.

Лучший бомбардир "Жироны"

Для Ваната это уже четвертый гол в трех последних турах и первый дубль за "Жирону". Всего в Ла Лиге он забил семь мячей. В списке бомбардиров чемпионата украинец догнал Ламина Ямаля и Рафинью, разделяя с ними седьмую позицию. Лидирует в гонке голеадоров Килиан Мбаппе из "Реала" - 18 голов.

Всего в сезоне-2025/26 Ванат сыграл за клуб 19 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и отдал одну результативную передачу. Он является лучшим бомбардиром "Жироны".

После победы в дерби команда украинцев с 24-мя очками поднялась на девятое место в турнирной таблице Ла Лиги.