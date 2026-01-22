Герои недели в Лиге чемпионов: УЕФА назвал лучшего игрока и символическую сборную
УЕФА назвал героев недели Лиги чемпионов по итогам матчей 7-го тура общего этапа турнира. Лучшим игроком стал представитель мадридского "Реала", а в символическую сборную вошли футболисты 11-ти клубов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт европейского футбола.
Феерический матч Винисиуса
Лучшим футболистом недели стал вингер "Реала" Винисиус Жуниор. В поединке 7-го тура "сливочные" на своем поле разгромили "Монако" со счетом 6:1, а 25-летний бразилец стал главным героем встречи.
Винисиус отметился забитым мячом и двумя результативными передачами. Еще после одной его подачи защитник гостей Тило Керер срезал мяч в собственные ворота. Таким образом бразилец непосредственно приобщился к четырем голам мадридцев.
1st: Vinícius Júnior
2nd: Luis Suárez
3-й: Фермин Лопес
4-й: Роберт Наварро
Вини становится игроком недели! @PlayStationEU #UCLPOTW pic.twitter.com/BXuUJjj0hRk
В борьбе за звание игрока недели Винисиус оставил позади таких ярких исполнителей:
- Луис Суарес ("Спортинг") - дубль в матче с ПСЖ (2:1)
- Фермин Лопес ("Барселона") - два гола в игре со "Славией" (4:2)
- Роберт Наварро ("Атлетик") - гол и два ассиста в матче с "Аталантой" (3:2)
В сезоне-2025/26 Винисиус Жуниор провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 11 результативных передач. В Лиге чемпионов на его счету 1 гол и 5 ассистов в 7-ми поединках.
Кто вошел в сборную недели
УЕФА также обнародовал символическую сборную по итогам седьмого тура. На этот раз в команду вошли футболисты 11-ти разных клубов.
Команда недели Лиги чемпионов:
Вратарь:
- Константинос Цолакис ("Олимпиакос")
Защитники:
- Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль")
- Йостейн Гундерсен ("Буде-Глимт")
- Бахлул Джафаргулиев ("Карабах")
- Педро Порро ("Тоттенхэм")
Полузащитники:
- Хефрен Тюрам ("Ювентус")
- Фермин Лопес ("Барселона")
- Роберт Наварро ("Атлетик")
Нападающие:
- Винисиус Жуниор ("Реал")
- Диего Симеоне ("Атлетико")
- Луис Суарес ("Спортинг")
Когда заключительный тур ЛЧ
По итогам 7-го тура ЛЧ определились два участника 1/8 финала - лондонский "Арсенал" и мюнхенская "Бавария".
Еще 13 клубов гарантировали себе как минимум выход в стыковые матчи плей-офф.
Заключительный, 8-й тур основного этапа состоится в среду, 28 января. Все его 18 поединков стартуют в одно время - в 22:00 по Киеву.
