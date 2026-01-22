ua en ru
Герои недели в Лиге чемпионов: УЕФА назвал лучшего игрока и символическую сборную

Четверг 22 января 2026 20:17
Герои недели в Лиге чемпионов: УЕФА назвал лучшего игрока и символическую сборную Винисиус Жуниор (фото: x.com/ChampionsLeague)
Автор: Андрей Костенко

УЕФА назвал героев недели Лиги чемпионов по итогам матчей 7-го тура общего этапа турнира. Лучшим игроком стал представитель мадридского "Реала", а в символическую сборную вошли футболисты 11-ти клубов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт европейского футбола.

Феерический матч Винисиуса

Лучшим футболистом недели стал вингер "Реала" Винисиус Жуниор. В поединке 7-го тура "сливочные" на своем поле разгромили "Монако" со счетом 6:1, а 25-летний бразилец стал главным героем встречи.

Винисиус отметился забитым мячом и двумя результативными передачами. Еще после одной его подачи защитник гостей Тило Керер срезал мяч в собственные ворота. Таким образом бразилец непосредственно приобщился к четырем голам мадридцев.

В борьбе за звание игрока недели Винисиус оставил позади таких ярких исполнителей:

  • Луис Суарес ("Спортинг") - дубль в матче с ПСЖ (2:1)
  • Фермин Лопес ("Барселона") - два гола в игре со "Славией" (4:2)
  • Роберт Наварро ("Атлетик") - гол и два ассиста в матче с "Аталантой" (3:2)

В сезоне-2025/26 Винисиус Жуниор провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 11 результативных передач. В Лиге чемпионов на его счету 1 гол и 5 ассистов в 7-ми поединках.

Кто вошел в сборную недели

УЕФА также обнародовал символическую сборную по итогам седьмого тура. На этот раз в команду вошли футболисты 11-ти разных клубов.

Команда недели Лиги чемпионов:

Вратарь:

  • Константинос Цолакис ("Олимпиакос")

Защитники:

  • Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль")
  • Йостейн Гундерсен ("Буде-Глимт")
  • Бахлул Джафаргулиев ("Карабах")
  • Педро Порро ("Тоттенхэм")

Полузащитники:

  • Хефрен Тюрам ("Ювентус")
  • Фермин Лопес ("Барселона")
  • Роберт Наварро ("Атлетик")

Нападающие:

  • Винисиус Жуниор ("Реал")
  • Диего Симеоне ("Атлетико")
  • Луис Суарес ("Спортинг")

Когда заключительный тур ЛЧ

По итогам 7-го тура ЛЧ определились два участника 1/8 финала - лондонский "Арсенал" и мюнхенская "Бавария".

Еще 13 клубов гарантировали себе как минимум выход в стыковые матчи плей-офф.

Заключительный, 8-й тур основного этапа состоится в среду, 28 января. Все его 18 поединков стартуют в одно время - в 22:00 по Киеву.

Ранее мы рассказали, как Мбаппе догнал Роналду и повторил исторический рекорд Лиги чемпионов.

Также узнайте, кто признан лучшим футболистом скандального Кубка африканских наций.

