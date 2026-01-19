Настоящий герой Кубка Африки: кто стал лучшим футболистом скандального турнира

В воскресенье, 18 января, завершился Кубок африканских наций по футболу. По его итогам организаторы объявили обладателей индивидуальных наград.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Х турнира .

Самый скандальный финал в истории

В финальном матче Кубка Африки встретились сборные Марокко и Сенегала. Поединок, проходивший в напряженной и эмоциональной атмосфере, оказался одним из самых противоречивых на турнире.

После непонятных решений арбитра в компенсированное время, тренер сенегальцев Пап Тиав решил забрать команду с поля. Но лидер и капитан команды Садио Мане убедил партнеров вернуться и доиграть матч.

В итоге судьба трофея решилась в дополнительное время - победный гол Папа Гуэ на 94-й минуте принес Сенегалу минимальную победу со счетом 1:0.

Мане - лучший игрок турнира

После финального свистка организаторы подвели итоги турнира и объявили обладателей индивидуальных наград.

Звание MVP Кубка африки-2025 получил вингер "Аль-Насра" и сборной Сенегала Садио Мане. Один из лидеров команды стал ключевой фигурой на пути сенегальцев ко второму титулу в истории.

На турнире Мане отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами, сделав решающий вклад в общий успех команды.

Историческое достижение звезды Сенегала

Для Мане это уже вторая награда лучшему игроку Кубка Африки. Впервые он получил это признание на КАН-2021, где Сенегал также триумфовал в финале.

Таким образом, Мане стал лишь третьим футболистом в истории, который дважды признавался MVP континентального первенства. Ранее это удавалось только Роже Милла (Камерун) и Ахмеду Хассану (Египет).

Другие индивидуальные награды КАН-2025

После финала были определены и другие герои турнира.

Лучшим бомбардиром стал полузащитник сборной Марокко и мадридского "Реала" Браим Диас, на счету которого 5 голов. В то же время именно он оказался в центре внимания финала, не реализовав пенальти в компенсированное время.

Лучшим вратарем турнира признали марокканца Яссина Буну, который за весь Кубок Африки пропустил лишь два мяча.

Кто такой Садио Мане

33-летний сенегальский футболист, вингер аравийского клуба "Аль-Наср". Родился 10 апреля 1992 года в городе Бамбали (Сенегал).

Профессиональную карьеру начал во французском "Меце" в 19 лет. Затем играл за австрийский "Зальцбург" и английский "Саутгемптон".

Самым успешным этапом карьеры стал период в "Ливерпуле" (2016-2022). Вместе с мерсисайдцами Мане выиграл Лигу чемпионов (2019), стал чемпионом Англии (2019/20) и получил "Золотую бутсу" АПЛ в сезоне-2018/19.

После выступлений за немецкую "Баварию", с 2023 года играет за "Аль-Наср" в Саудовской Аравии.

За национальную команду Сенегала Мане дебютировал в 2012 году. Провел за нее 124 матча, забил 52 гола и отдал 28 ассистов. Он является лучшим бомбардиром в истории сборной.

Мане считается одним из лучших африканских футболистов XXI века. В 2019 году он занял четвертое место в голосовании за "Золотой мяч", а в 2022-м - второе. Также входил в топ-5 номинантов на награду The Best FIFA Men's Player. В 2020 году получил звание лучшего футболиста Африки.

Вне футбола Мане известен активной благотворительной деятельностью. Он инвестирует значительные средства в развитие родного региона - строительство больниц, школ и социальной инфраструктуры. Журнал New African включил его в список 100 самых влиятельных африканцев.