ua en ru
Пн, 19 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Настоящий герой Кубка Африки: кто стал лучшим футболистом скандального турнира

Понедельник 19 января 2026 17:00
UA EN RU
Настоящий герой Кубка Африки: кто стал лучшим футболистом скандального турнира Фото: Садио Мане (x.com/CAF_Online)
Автор: Андрей Костенко

В воскресенье, 18 января, завершился Кубок африканских наций по футболу. По его итогам организаторы объявили обладателей индивидуальных наград.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Х турнира.

Самый скандальный финал в истории

В финальном матче Кубка Африки встретились сборные Марокко и Сенегала. Поединок, проходивший в напряженной и эмоциональной атмосфере, оказался одним из самых противоречивых на турнире.

После непонятных решений арбитра в компенсированное время, тренер сенегальцев Пап Тиав решил забрать команду с поля. Но лидер и капитан команды Садио Мане убедил партнеров вернуться и доиграть матч.

В итоге судьба трофея решилась в дополнительное время - победный гол Папа Гуэ на 94-й минуте принес Сенегалу минимальную победу со счетом 1:0.

Мане - лучший игрок турнира

После финального свистка организаторы подвели итоги турнира и объявили обладателей индивидуальных наград.

Звание MVP Кубка африки-2025 получил вингер "Аль-Насра" и сборной Сенегала Садио Мане. Один из лидеров команды стал ключевой фигурой на пути сенегальцев ко второму титулу в истории.

На турнире Мане отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами, сделав решающий вклад в общий успех команды.

Настоящий герой Кубка Африки: кто стал лучшим футболистом скандального турнира

Историческое достижение звезды Сенегала

Для Мане это уже вторая награда лучшему игроку Кубка Африки. Впервые он получил это признание на КАН-2021, где Сенегал также триумфовал в финале.

Таким образом, Мане стал лишь третьим футболистом в истории, который дважды признавался MVP континентального первенства. Ранее это удавалось только Роже Милла (Камерун) и Ахмеду Хассану (Египет).

Другие индивидуальные награды КАН-2025

После финала были определены и другие герои турнира.

Лучшим бомбардиром стал полузащитник сборной Марокко и мадридского "Реала" Браим Диас, на счету которого 5 голов. В то же время именно он оказался в центре внимания финала, не реализовав пенальти в компенсированное время.

Лучшим вратарем турнира признали марокканца Яссина Буну, который за весь Кубок Африки пропустил лишь два мяча.

Кто такой Садио Мане

33-летний сенегальский футболист, вингер аравийского клуба "Аль-Наср". Родился 10 апреля 1992 года в городе Бамбали (Сенегал).

Профессиональную карьеру начал во французском "Меце" в 19 лет. Затем играл за австрийский "Зальцбург" и английский "Саутгемптон".

Самым успешным этапом карьеры стал период в "Ливерпуле" (2016-2022). Вместе с мерсисайдцами Мане выиграл Лигу чемпионов (2019), стал чемпионом Англии (2019/20) и получил "Золотую бутсу" АПЛ в сезоне-2018/19.

После выступлений за немецкую "Баварию", с 2023 года играет за "Аль-Наср" в Саудовской Аравии.

За национальную команду Сенегала Мане дебютировал в 2012 году. Провел за нее 124 матча, забил 52 гола и отдал 28 ассистов. Он является лучшим бомбардиром в истории сборной.

Мане считается одним из лучших африканских футболистов XXI века. В 2019 году он занял четвертое место в голосовании за "Золотой мяч", а в 2022-м - второе. Также входил в топ-5 номинантов на награду The Best FIFA Men's Player. В 2020 году получил звание лучшего футболиста Африки.

Вне футбола Мане известен активной благотворительной деятельностью. Он инвестирует значительные средства в развитие родного региона - строительство больниц, школ и социальной инфраструктуры. Журнал New African включил его в список 100 самых влиятельных африканцев.

Ранее мы сообщили, что Александр Зинченко покидает АПЛ и переходит в европейский гранд.

Также узнайте, за какую сумму "Рома" готова продать Артема Довбыка и где может оказаться украинец.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол
Новости
ЧС в энергетике может продлиться до конца отопительного сезона, - эксперт
ЧС в энергетике может продлиться до конца отопительного сезона, - эксперт
Аналитика
Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа