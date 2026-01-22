ua en ru
Лига чемпионов. Кто вышел в плей-офф, а кто вылетел: результаты и турнирная таблица

Четверг 22 января 2026 01:05
UA EN RU
Лига чемпионов. Кто вышел в плей-офф, а кто вылетел: результаты и турнирная таблица Фото: "Бавария" вышла в 1/8 финала (x.com/FCBayernEN)
Автор: Андрей Костенко

Завершился предпоследний, 7-й тур основного этапа Лиги чемпионов. По его итогам определились очередные участники плей-офф и неудачники.

О текущей ситуации в турнире - сообщает РБК-Украина.

Результаты матчей среды

21 января в рамках 7-го тура было сыграно девять матчей. Мегасенсаций ни в одном из них не произошло, хотя определенные неожиданности имели место.

Результаты матчей ЛЧ 21 января

"Карабах" - "Айнтрахт" - 3:2 (Дуран, 4, 80, Мустафазаде, 90+4 - Узун, 10, Шаиби, 78, с пенальти).

"Галатасарай" - "Атлетико" - 1:1 (Льоренте, 20, в свои ворота - Симеоне, 4).

"Ювентус" - "Бенфика" - 2:0 (Тюрам, 55, Маккенни, 64). На 81-й минуте Павлидис ("Бенфика") не реализовал пенальти.

"Славия" - "Барселона" - 2:4 (Кушей, 10, Левандовский, 44, в свои ворота - Фермин, 34, 42, Ольмо, 63, Левандовский, 71).

"Бавария" - "Юнион" - 2:0 (Кейн, 52, 55, с пенальти). На 63-й минуте удален Ким Мин Дже ("Бавария"). На 81-й минуте Кейн ("Бавария") не реализовал пенальти.

"Марсель" - "Ливерпуль" - 0:3 (Собослай, 45+1, Рульи, 73, в свои ворота, Гакпо, 90+3).

"Ньюкасл" - ПСВ - 3:0 (Висса, 8, Гордон, 34, Барнс, 65).

"Челси" - "Пафос" - 1:0 (Кайседо, 78).

"Аталанта" - "Атлетик" - 2:3 (Скамакка, 16, Крстович, 88 - Гурусета, 58, Серрано, 70, Наварро, 74).

Триумфаторы и неудачники

Мюнхенская "Бавария" вслед за лондонским "Арсеналом" досрочно оформила выход в 1/8 финала.

Еще 13 клубов гарантировали себе как минимум выход в стыковые матчи плей-офф:

  • "Реал"
  • "Ливерпуль"
  • "Тоттенхэм"
  • ПСЖ
  • "Ньюкасл"
  • "Челси"
  • "Барселона"
  • "Спортинг"
  • "Манчестер Сити"
  • "Атлетико"
  • "Аталанта"
  • "Интер"
  • "Ювентус"

В то же время, "Айнтрахт" и "Славия" составили компанию "Вильярреалу" и "Кайрату". Они уже не имеют даже математических шансов на продолжение борьбы.

Лига чемпионов. Кто вышел в плей-офф, а кто вылетел: результаты и турнирная таблица

