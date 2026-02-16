ua en ru
Гераскевич не отступает: история со "шлемом памяти" получила продолжение, несмотря на решение МОК

Понедельник 16 февраля 2026 13:29
Гераскевич не отступает: история со "шлемом памяти" получила продолжение, несмотря на решение МОК Владислав Гераскевич в "шлеме памяти" (фото: Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич, которого дисквалифицировал МОК перед началом соревнований на Олимпиаде-2026, объявил о проекте по поддержке семей погибших спортсменов, изображенных на его "шлеме памяти".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спортсмена в социальной сети Instagram.

Читайте также: Легендарный российский шахматист поддержал Гераскевича

Поддержка - не только словами

Гераскевич объявил о начале работы над созданием постоянного фонда помощи семьям погибших спортсменов.

"Весь мир сейчас говорит об Украине не из-за меня и не из-за моего поступка. А через тех спортсменов, которые изображены на моем шлеме. Именно их голос звучит настолько громко, что его невозможно заглушить", - заявил он.

По словам спортсмена, сначала планируется фандрейзинговая кампания для поддержки 24 семей, чьи близкие изображены на шлеме. В дальнейшем цель - создать стабильный механизм помощи для семей всех погибших украинских спортсменов.

Гераскевич отметил, что память о погибших должна подкрепляться не только словами, но и конкретными действиями - именно поэтому он инициирует создание постоянного фонда поддержки семей погибших украинских атлетов.

Спорт становится частью пропаганды РФ

Также накануне Паралимпийских игр Гераскевич обратил внимание на допущение России к участию в этих соревнованиях, да еще и с правом использования государственной символики.

По его словам, в составе российской команды есть бывшие военнослужащие, что, по его убеждению, создает риски использования международного спорта как инструмента пропаганды.

"Вчера они убивали украинцев в Украине, а завтра будут продолжать это делать, распространяя российскую пропаганду на международном уровне", - сказал украинский скелетонист.

За что дисквалифицировали Гераскевича

Украинца отстранили от соревнований за 45 минут до старта из-за шлема, на котором были изображены погибшие украинские спортсмены.

В Международном олимпийском комитете заявили, что экипировка якобы не соответствует принципам Олимпийской хартии относительно нейтральности снаряжения и недопущения политических или иных месседжей во время соревнований.

МОК предложил альтернативу - использование черной ленты во время старта, а "шлем памяти" разрешить демонстрировать до и после заезда и в микст-зоне. Гераскевич отказался от такого компромисса.

Спортсмен обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS). Слушание состоялось 13 февраля, однако суд отклонил иск украинца, согласившись с решением МОК.

Таким образом, Гераскевич окончательно потерял возможность выступить на Играх-2026.

Ранее фигурист Марсак рассказал о хейте россиян, общении с Малининым и закулисье Олимпиады.

