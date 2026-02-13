Гераскевич против МОК: Спортивный арбитраж огласил решение

Решение арбитража

Спортивный суд отклонил иск Гераскевича против МОК и Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).

"Мы подтверждаем, что свобода самовыражения разрешена на Олимпиаде, но не в месте соревнований. Судья послушала аргументы обеих сторон и приняла решение, согласно гайдлайнов МОК", - сообщил генеральный секретарь CAS Мэттью Рид.

Из-за чего возник скандал

Напомним, Международный олимпийский комитет отстранил украинца из-за "шлема памяти", на котором изображены украинские спортсмены, погибшие в результате российской агрессии.

МОК считает такое оформление экипировки нарушением правил Олимпийской хартии и запретил использовать шлем во время стартов и тренировок. Спортсмен от предложенных альтернатив отказался, после чего его отстранили от участия.

Апелляция по спецпроцедуре

Адвокат атлета Евгений Пронин инициировал рассмотрение дела в выездном отделении CAS, которое сейчас функционирует в Милане.

Защита воспользовалась механизмом ускоренного обжалования, который позволяет получить вердикт в течение суток. На подготовку всей документации юристы потратили всего полтора часа.

Судебное заседание началось 13 февраля в 10:00 по киевскому времени и продолжалось более восьми часов. После чего был оглашен окончательный вердикт.

Аргументы CAS

CAS предоставил аргументы судьи, которая приняла решение об отклонении иска Гераскевича. Его ключевые пункты:

IBSF дисквалифицировал Гераскевича из-за "намерения надеть шлем с изображением портретов украинских спортсменов, погибших на войне". Как подтверждение этого намерения, приводятся слова Гераскевича от 10 февраля, что он будет соревноваться в своем шлеме.

Этот шлем IBSF и МОК признали: "таким, что не соответствует Олимпийской хартии и Руководящим принципам относительно выражения взглядов спортсменов".

Арбитр CAS признала "разумными и пропорциональными" правила, которые предложил МОК Гераскевичу - привлечь внимание к теме в микс-зоне, пресс-конференциях, социальных сетях и ношение шлема во время тренировочных заездов.

Решение принимала арбитр из Германии - Аннетт Ромбах.

Реакция Гераскевича: "Дисквалифицируют ли Ковентри?"

Гераскевич отреагировал на заявления представителей Международного олимпийского комитета во время слушания его дела в Спортивном арбитражном суде.

"МОК прямо ссылается на факт вручения мне государственной награды от Президента Украины Зеленского как на якобы политическую составляющую моего желания надеть "Шлем Памяти".

Дисквалифицируют ли Кирсти Ковентри за политическое медальное выступление как спортсменки на Олимпийских играх, ведь ее за него наградил диктатор Мугабе?", - написал Гераскевич в соцсети Х.

Отметим, что Ковентри выступала в плавании, представляя Зимбабве. На ее счету 2 золотые олимпийские медали, 4 серебряные и 1 бронзовая.

Заявление адвоката спортсмена

Решение суда прокомментировал спортивный юрист Евгений Пронин, который защищал интересы Гераскевича во время рассмотрения дела.

"CAS ad hoc отказал в удовлетворении нашей жалобы. Суд встал на сторону МОК и подтвердил решение, по которому спортсмен может быть отстранен от Олимпийских игр без фактического нарушения, без технической или угрозы безопасности и еще до выхода на старт.

Это дело было значительно шире индивидуального спора. Оно касалось свободы выражения спортсменов, границ дискреции спортивных органов и самого понимания олимпийских ценностей. Детали позже", - написал Пронин на странице в Instagram.