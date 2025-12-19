Франция отказалась от проведения "Детского Евровидения": что это значит для Украины
Франция, победившая в "Детском Евровидении" 2025, ошеломила решением о проведении конкурса в следующем году. Национальный вещатель отказался от организации шоу.
Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на France TV Pro.
Почему Франция отказалась от проведения "Детского Евровидения" 2026 года
Как стало известно 18 декабря, Совет директоров France Télévisions утвердил бюджет на 2026 год, который предусматривает масштабные сокращения расходов - до 140 миллионов евро.
В заявлении отмечается, что компания работает в условиях существенного уменьшения государственного финансирования, роста расходов из-за инфляции и необходимости покрыть дефицит предыдущего года. Именно в рамках этой программы было принято решение отказаться от организации "Детского Евровидения" в 2026 году.
Также вещатель планирует увеличить количество повторных показов авторских программ, закрыть часть передач и рассматривает возможность перепродажи прав на трансляцию одного или нескольких ключевых спортивных событий.
Каким было выступление Франции на "Детском Евровидении"
Победительницей конкурса, который в этом году проходил в Тбилиси, стала Лу Делез с песней "Ce monde". По итогам голосования она получила 248 баллов, обеспечив Франции первое место.
Что это значит для Украины
Украина на нынешнем конкурсе заняла второе место. 10-летняя София Нерсесян с песней "Мотанка" набрала 177 баллов, показав лучший результат страны за последние 12 лет. В то же время она стала победительницей зрительского голосования, собрав 98 баллов.
Впрочем, это не означает автоматического проведения конкурса в Украине.
Председатель правления Общественного вещания Николай Чернотицкий в комментарии "Дектектор Медиа" отметил, что пока с Украиной не контактировали по организации события.
Кроме того, в условиях рисков безопасности на фоне полномасштабной войны проведение детского конкурса в Украине вряд ли возможно.
Окончательное решение о месте проведения будет принимать Европейский вещательный союз (EBU). Ранее о готовности принять конкурс заявляли представители Сан-Марино.
Кстати, Франция не впервые отказывается от проведения "Детского Евровидения". После триумфа в 2023 году они передали организацию Испании, чтобы сосредоточиться на освещении Олимпийских игр.
