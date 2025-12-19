Франция отказалась от проведения "Детского Евровидения": что это значит для Украины

Франция, победившая в "Детском Евровидении" 2025, ошеломила решением о проведении конкурса в следующем году. Национальный вещатель отказался от организации шоу.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на France TV Pro .

Почему Франция отказалась от проведения "Детского Евровидения" 2026 года

Как стало известно 18 декабря, Совет директоров France Télévisions утвердил бюджет на 2026 год, который предусматривает масштабные сокращения расходов - до 140 миллионов евро.

В заявлении отмечается, что компания работает в условиях существенного уменьшения государственного финансирования, роста расходов из-за инфляции и необходимости покрыть дефицит предыдущего года. Именно в рамках этой программы было принято решение отказаться от организации "Детского Евровидения" в 2026 году.

Также вещатель планирует увеличить количество повторных показов авторских программ, закрыть часть передач и рассматривает возможность перепродажи прав на трансляцию одного или нескольких ключевых спортивных событий.

Каким было выступление Франции на "Детском Евровидении"

Победительницей конкурса, который в этом году проходил в Тбилиси, стала Лу Делез с песней "Ce monde". По итогам голосования она получила 248 баллов, обеспечив Франции первое место.



Что это значит для Украины

Украина на нынешнем конкурсе заняла второе место. 10-летняя София Нерсесян с песней "Мотанка" набрала 177 баллов, показав лучший результат страны за последние 12 лет. В то же время она стала победительницей зрительского голосования, собрав 98 баллов.

Впрочем, это не означает автоматического проведения конкурса в Украине.

Председатель правления Общественного вещания Николай Чернотицкий в комментарии "Дектектор Медиа" отметил, что пока с Украиной не контактировали по организации события.

Кроме того, в условиях рисков безопасности на фоне полномасштабной войны проведение детского конкурса в Украине вряд ли возможно.



Окончательное решение о месте проведения будет принимать Европейский вещательный союз (EBU). Ранее о готовности принять конкурс заявляли представители Сан-Марино.

Кстати, Франция не впервые отказывается от проведения "Детского Евровидения". После триумфа в 2023 году они передали организацию Испании, чтобы сосредоточиться на освещении Олимпийских игр.