Решающая неделя сборной Украины в отборе на ЧМ-2026: подробное расписание подготовки и матчей

Национальная команда Украины по футболу начала подготовку к заключительным поединкам группового раунда квалификации на чемпионат мира 2026 года. В матчах против Франции и Исландии "сине-желтые" будут бороться за путевку на мундиаль.

О последних новостях из лагеря команды и о планах на решающую неделю - рассказывает РБК-Украина .

Начало сбора и подкрепление

Подготовка к матчам с Францией (13 ноября, Париж) и Исландией (16 ноября, Варшава) началась в понедельник, 10-го числа. В этот день в команду прибывают первые футболисты - игроки, выступающие в УПЛ.

В последний момент Сергей Ребров довызвал еще одного исполнителя - вингера столичного "Динамо" Назара Волошина. В первоначальном варианте он находился в резерве.

Это третье изменение в команде, с тех пор, как тренерский штаб объявил список вызванных игроков. Ранее травмированных защитника Арсения Батагова из турецкого "Трабзонспора" и хавбека "Динамо" Владимира Бражко заменили Тарас Михавко ("Динамо") и Егор Назарина ("Шахтер") соответственно.

Сыграет ли Довбик

Перед началом сбора неприятная новость пришла из Италии, где в матче местного чемпионата травмировался форвард "Ромы" Артем Довбик.

По информации итальянского спортивного портала Sportmediaset, обследование выявило у нападающего повреждение сухожилия прямой мышцы левого бедра и на восстановление ему понадобится 4-6 недель. Таким образом, он точно не сможет помочь сборной.

Однако официальной информации о состоянии футболиста и его неучастии в матчах из лагеря национальной команды пока не поступало. Как и о замене его другим футболистом.

По состоянию на сейчас обновленный состав национальной команды перед матчами с Францией и Исландией выглядит так.

Вратари: Евгений Волынец ("Полесье"), Дмитрий Ризнык ("Шахтер"), Анатолий Трубин ("Бенфика", Португалия)

Защитники: Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля (все - "Шахтер"), Александр Караваев, Тарас Михавко (оба - "Динамо"), Богдан Михайличенко ("Полесье"), Илья Забарный (ПСЖ, Франция), Александр Сваток ("Остин", США), Виталий Миколенко ("Эвертон", Англия)

Полузащитники: Олег Очеретько, Егор Назарина (оба - "Шахтер"), Николай Шапаренко, Назар Волошин (оба - "Динамо"), Иван Калюжный ("Металлист 1925"), Алексей Гуцуляк ("Полесье"), Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия), Георгий Судаков ("Бенфика", Португалия), Руслан Малиновский ("Дженоа", Италия), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Александр Зубков ("Трабзонспор", Турция)

Нападающие: Артем Довбик ("Рома", Италия), Владислав Ванат ("Жирона", Испания), Роман Яремчук ("Олимпиакос", Греция)

Резервный список: Руслан Нещерет, Константин Вивчаренко, Александр Тымчик, Александр Пихаленок (все - "Динамо"), Александр Назаренко, Владислав Велетень (оба - "Полесье"), Максим Таловеров ("Сток Сити", Англия), Артем Бондаренко, ("Шахтер").

План подготовки и матчей

10 ноября игроки чемпионата Украины приезжают в польский Жешув, откуда летят в столицу Франции. Уже непосредственно в Париже к команде присоединятся легионеры.

12 ноября на стадионе "Парк де Пренс" пройдут традиционные предматчевые мероприятия. В 19:00 по киевскому времени начнется пресс-конференция Сергея Реброва и одного из его футболистов, а в 19:30 - тренировка "сине-желтых" на поле арены.

13 ноября, в 21:45 по киевскому времени начнется матч Франция - Украина.

Из Парижа в Варшаву наша команда планирует перелететь после обеда 14 ноября. Уже на следующий день на стадионе "Легия" пройдет пресс-конференция Сергея Реброва и одного из его игроков (начало - в 18:45 по киевскому времени). Открытая тренировка "сине-желтых" состоится в тот же день в 19:15.

16 ноября, в 19:00 по Киеву - начало игры Украина - Исландия.