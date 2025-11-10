ua en ru
Пн, 10 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Решающая неделя сборной Украины в отборе на ЧМ-2026: подробное расписание подготовки и матчей

Понедельник 10 ноября 2025 16:33
UA EN RU
Решающая неделя сборной Украины в отборе на ЧМ-2026: подробное расписание подготовки и матчей Фото: Сборная Украины (УАФ)
Автор: Андрей Костенко

Национальная команда Украины по футболу начала подготовку к заключительным поединкам группового раунда квалификации на чемпионат мира 2026 года. В матчах против Франции и Исландии "сине-желтые" будут бороться за путевку на мундиаль.

О последних новостях из лагеря команды и о планах на решающую неделю - рассказывает РБК-Украина.

Начало сбора и подкрепление

Подготовка к матчам с Францией (13 ноября, Париж) и Исландией (16 ноября, Варшава) началась в понедельник, 10-го числа. В этот день в команду прибывают первые футболисты - игроки, выступающие в УПЛ.

В последний момент Сергей Ребров довызвал еще одного исполнителя - вингера столичного "Динамо" Назара Волошина. В первоначальном варианте он находился в резерве.

Это третье изменение в команде, с тех пор, как тренерский штаб объявил список вызванных игроков. Ранее травмированных защитника Арсения Батагова из турецкого "Трабзонспора" и хавбека "Динамо" Владимира Бражко заменили Тарас Михавко ("Динамо") и Егор Назарина ("Шахтер") соответственно.

Сыграет ли Довбик

Перед началом сбора неприятная новость пришла из Италии, где в матче местного чемпионата травмировался форвард "Ромы" Артем Довбик.

По информации итальянского спортивного портала Sportmediaset, обследование выявило у нападающего повреждение сухожилия прямой мышцы левого бедра и на восстановление ему понадобится 4-6 недель. Таким образом, он точно не сможет помочь сборной.

Однако официальной информации о состоянии футболиста и его неучастии в матчах из лагеря национальной команды пока не поступало. Как и о замене его другим футболистом.

По состоянию на сейчас обновленный состав национальной команды перед матчами с Францией и Исландией выглядит так.

Вратари: Евгений Волынец ("Полесье"), Дмитрий Ризнык ("Шахтер"), Анатолий Трубин ("Бенфика", Португалия)

Защитники: Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля (все - "Шахтер"), Александр Караваев, Тарас Михавко (оба - "Динамо"), Богдан Михайличенко ("Полесье"), Илья Забарный (ПСЖ, Франция), Александр Сваток ("Остин", США), Виталий Миколенко ("Эвертон", Англия)

Полузащитники: Олег Очеретько, Егор Назарина (оба - "Шахтер"), Николай Шапаренко, Назар Волошин (оба - "Динамо"), Иван Калюжный ("Металлист 1925"), Алексей Гуцуляк ("Полесье"), Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия), Георгий Судаков ("Бенфика", Португалия), Руслан Малиновский ("Дженоа", Италия), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Александр Зубков ("Трабзонспор", Турция)

Нападающие: Артем Довбик ("Рома", Италия), Владислав Ванат ("Жирона", Испания), Роман Яремчук ("Олимпиакос", Греция)

Резервный список: Руслан Нещерет, Константин Вивчаренко, Александр Тымчик, Александр Пихаленок (все - "Динамо"), Александр Назаренко, Владислав Велетень (оба - "Полесье"), Максим Таловеров ("Сток Сити", Англия), Артем Бондаренко, ("Шахтер").

План подготовки и матчей

10 ноября игроки чемпионата Украины приезжают в польский Жешув, откуда летят в столицу Франции. Уже непосредственно в Париже к команде присоединятся легионеры.

12 ноября на стадионе "Парк де Пренс" пройдут традиционные предматчевые мероприятия. В 19:00 по киевскому времени начнется пресс-конференция Сергея Реброва и одного из его футболистов, а в 19:30 - тренировка "сине-желтых" на поле арены.

13 ноября, в 21:45 по киевскому времени начнется матч Франция - Украина.

Из Парижа в Варшаву наша команда планирует перелететь после обеда 14 ноября. Уже на следующий день на стадионе "Легия" пройдет пресс-конференция Сергея Реброва и одного из его игроков (начало - в 18:45 по киевскому времени). Открытая тренировка "сине-желтых" состоится в тот же день в 19:15.

16 ноября, в 19:00 по Киеву - начало игры Украина - Исландия.

Ранее стало известно, что главный тренер сборной Украины Сергей Ребров в очередной раз стал отцом.

Также узнайте, как сыграли отечественные легионеры в топ-лигах перед матчами сборной.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол Чемпионат мира Сергей Ребров
Новости
НАБУ разоблачило коррупционную схему в "Энергоатоме": фигурируют Миронюк, Галущенко и Миндич
НАБУ разоблачило коррупционную схему в "Энергоатоме": фигурируют Миронюк, Галущенко и Миндич
Аналитика
ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа