Франція – Україна у відборі на ЧС-2026: стали відомі важливі деталі трансляції

Вже завтра, 13 листопада, збірна України проведе надважливий поєдинок у кваліфікації чемпіонату світу-2026 проти збірної Франції.

Коли відбудеться матч

Гра пройде у четвер, 13 листопада, на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі. Почато запланований на 21:45 за київським часом. Суперників на полі розсудить арбітр Славко Вінчіч зі Словенії.

Зазначимо, що раніше команди зустрічалися один з одним 13 разів. "Синьо-жовті" змогли обіграти французів лише одного разу (у першому матчі плей-офф ЧС-2014 – 2:0). В інших поєдинках булі зафіксовані п'ять нічиїх та сім перемог "триколірних" (загальна різниця м'ячів – 8:25 не на нашу користь).

В останньому протистоянні з підопічними Дідьє Дешама українці 5 вересня програли у польському Вроцлаві – 0:2.

Турнірне становище у відборі

Зараз у турнірній таблиці відбіркової групи D "синьо-жовті" посідають друге місце, випереджаючи Ісландію на три очки та відстаючи на стільки ж від Франції.

За підсумками групової стадії лише переможець квартету напряму потрапить на чемпіонат світу. Команда, яка фінішує другою – гратиме в раунді плей-офф, де потрібно буде пройти двох суперників.

Коли розпочнеться трансляція

Футбольний вечір на MEGOGO розпочнеться о 20:30 з передматчевої студії. Її проведе Віталій Кравченко, а гостями стануть – колишній гравець національної команди України Олександр Головко і футбольний експерт Андрій Колісник. Безпосередньо зі столиці Франції до студії у прямому ефірі приєднається кореспондентка Марина Машкіна.

Сам поєдинок прокоментують Вадим Скічко та Віталій Волочай.

Де дивитися гру

Пряму трансляцію матчу Франція – Україна можна буде переглянути на OTT-платформі MEGOGO за наявності підписки "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" або "MEGOPACK N+S".

Крім того, поєдинок безкоштовно покажуть на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" у Т2 та кабельних мережах, а також у прямому ефірі на каналі "MEGOGO Футбол Перший" і в розділі "Телебачення".