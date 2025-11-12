Франція – Україна. Мбаппе назвав результат першої гри несправедливим
Лідер збірної Франції Кіліан Мбаппе виступив на прес-конференції напередодні матчу кваліфікації чемпіонату світу-2026 проти України. Його заяви стосувалися не лише футболу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Parisien.
Особливий день для французів
Нападник зокрема згадав, що гра з Україною припадає на день роковин терактів у Парижі в 2015 році, тож для французів цей матч матиме особливе значення.
"Вся наша команда усвідомлює, наскільки особливим буде завтрашній день. Ми хочемо, щоб французи пам'ятали: є речі важливіші за футбол чи кваліфікацію на чемпіонат світу.
Тим не менш, ми постараємося викликати усмішки на обличчях людей, які прийдуть на стадіон. Ми хочемо вийти на чемпіонат світу і розділити цей момент з усією Францією", - сказав Мбаппе.
Україна заслуговувала на більше
Капітан французів також пригадав першу гру між командами, що відбулася у вересні. Тоді "триколірні" здобули перемогу 2:0, але, за словами Мбаппе, українці виглядали гідно.
"Мені дуже запам'ятався той поєдинок у Польщі. Він був непростим для нас. Особливо в першому таймі. Українці мали чудові нагоди, і якби футбол був справедливим, то вони б забили. Головне, що ми тоді перемогли. Завтра теж буде непросто, але ми налаштовані виключно на перемогу", - заявив футболіст.
Франція – майже у фіналі
Після чотирьох турів кваліфікації Франція лідирує у своїй групі, маючи 10 очок. Вона на три пункти випереджає Україну та на шість – Ісландію.
Підопічним Дідьє Дешама для виходу на чемпіонат світу достатньо нічиєї.
Матч Франція – Україна відбудеться 13 листопада на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі. Початок – о 21:45 за київським часом.
