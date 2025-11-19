ua en ru
Форвард из Азии опередил Кейна и наступал на пятки Холанду: лучшие бомбардиры отбора ЧМ-2026

Среда 19 ноября 2025 15:50
UA EN RU
Форвард из Азии опередил Кейна и наступал на пятки Холанду: лучшие бомбардиры отбора ЧМ-2026 Фото: Алмоэз Али (№19) празднует очередное взятие ворот (Википедия)
Автор: Андрей Костенко

18 ноября завершились основные региональные турниры отбора на чемпионат мира-2026. Определились не только 42 из 48-ми участников мундиаля, но и лучшие бомбардиры квалификации.

О лидерах бомбардирской гонки на всех континентах - рассказывает РБК-Украина.

Непревзойденный Холанд

Лучшим бомбардиром квалификации ЧМ-2026 стал норвежец Эрлинг Холанд. Оформив дубль в последней игре против Италии (4:1), он довел свой задел в квалификации ЧМ до 16 мячей.

Холанд забивал в каждом матче квалификации - восемь поединков подряд. 12 из 16-ти голов норвежец провел во второй части отборочного цикла. 5 из них - во время разгрома сборной Молдовы (11:1).

Конкурент из Катара

Если в Европе Холанд не имел конкурентов (ближайшие преследователи отличились по 8 раз), то на глобальном уровне отрыв норвежца не так значителен. Форвард сборной Катара Альмоез Али отстал лишь на четыре мяча, отличившись 12 раз.

Он активно начал кампанию, забив в стартовых матчах квалификации 7 голов в 4-х матчах. В частности на его счету 4 мяча в матче против Афганистана (8:1). Свои 12 голов он провел в 15-ти поединках азиатского отбора.

Али - футболист с интересной футбольной биографией. Родился в Судане, воспитывался в академии бельгийского "Эйпена", взрослую карьеру начал в австрийском клубе ЛАСК, а сейчас выступает за катарский "Аль-Духаиль".

Кто дальше

Три футболиста забили по 10 голов. Среди них - бывшая звезда АПЛ Сон Хын Мин из Южной Кореи.

Столько же игроков отличились 9 раз. В частности Мохамед Салах из Египта.

Среди авторов 8-ми голов - много звездных имен: Лионель Месси (Аргентина), Гарри Кейн (Англия). Мемфис Депай (Нидерланды), Виктор Осимхен (Нигерия) и другие.

Здесь также есть форвард сборной Ирака Аймен Хусейн. Он единственный из топ-бомбардиров отбора, кто может увеличить свой голевой счет. Ведь Ирак еще не завершил квалификацию, а получил право сыграть в межконтинентальном плей-офф.

Согласно данным ФИФА, в квалификации ЧМ-2026 было забито 2 479 голов в 883 матчах - в среднем 2,81 гола за игру.

Лучшие бомбардиры квалификации ЧМ-2026

16 голов

  • Эрлинг Холанд (Норвегия)

12 голов

  • Альмоэз Али (Катар)

10 голов

  • Мохамед Амура (Алжир)
  • Мехди Тареми (Иран)
  • Сон Хин Мин (Южная Корея)

9 голов

  • Мохамед Салах (Египет)
  • Али Олван (Иордания)
  • Крис Вуд (Новая Зеландия)

8 голов

  • Лионель Месси (Аргентина)
  • Марко Арнаутович (Австрия)
  • Гарри Кейн (Англия)
  • Дени Буанга (Габон)
  • Сардор Азмун (Иран)
  • Аймен Хусейн (Ирак)
  • Аясе Уэда (Япония)
  • Язан Аль-Наймат (Иордания)
  • Камори Думбия (Мали)
  • Мемфис Депай (Нидерланды)
  • Виктор Осимхен (Нигерия)
  • Фабиу Лима (ОАЭ)

Футбол Чемпионат мира
