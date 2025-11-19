Форвард из Азии опередил Кейна и наступал на пятки Холанду: лучшие бомбардиры отбора ЧМ-2026
18 ноября завершились основные региональные турниры отбора на чемпионат мира-2026. Определились не только 42 из 48-ми участников мундиаля, но и лучшие бомбардиры квалификации.
О лидерах бомбардирской гонки на всех континентах - рассказывает РБК-Украина.
Непревзойденный Холанд
Лучшим бомбардиром квалификации ЧМ-2026 стал норвежец Эрлинг Холанд. Оформив дубль в последней игре против Италии (4:1), он довел свой задел в квалификации ЧМ до 16 мячей.
Холанд забивал в каждом матче квалификации - восемь поединков подряд. 12 из 16-ти голов норвежец провел во второй части отборочного цикла. 5 из них - во время разгрома сборной Молдовы (11:1).
Конкурент из Катара
Если в Европе Холанд не имел конкурентов (ближайшие преследователи отличились по 8 раз), то на глобальном уровне отрыв норвежца не так значителен. Форвард сборной Катара Альмоез Али отстал лишь на четыре мяча, отличившись 12 раз.
Он активно начал кампанию, забив в стартовых матчах квалификации 7 голов в 4-х матчах. В частности на его счету 4 мяча в матче против Афганистана (8:1). Свои 12 голов он провел в 15-ти поединках азиатского отбора.
Али - футболист с интересной футбольной биографией. Родился в Судане, воспитывался в академии бельгийского "Эйпена", взрослую карьеру начал в австрийском клубе ЛАСК, а сейчас выступает за катарский "Аль-Духаиль".
Кто дальше
Три футболиста забили по 10 голов. Среди них - бывшая звезда АПЛ Сон Хын Мин из Южной Кореи.
Столько же игроков отличились 9 раз. В частности Мохамед Салах из Египта.
Среди авторов 8-ми голов - много звездных имен: Лионель Месси (Аргентина), Гарри Кейн (Англия). Мемфис Депай (Нидерланды), Виктор Осимхен (Нигерия) и другие.
Здесь также есть форвард сборной Ирака Аймен Хусейн. Он единственный из топ-бомбардиров отбора, кто может увеличить свой голевой счет. Ведь Ирак еще не завершил квалификацию, а получил право сыграть в межконтинентальном плей-офф.
Согласно данным ФИФА, в квалификации ЧМ-2026 было забито 2 479 голов в 883 матчах - в среднем 2,81 гола за игру.
Лучшие бомбардиры квалификации ЧМ-2026
16 голов
- Эрлинг Холанд (Норвегия)
12 голов
- Альмоэз Али (Катар)
10 голов
- Мохамед Амура (Алжир)
- Мехди Тареми (Иран)
- Сон Хин Мин (Южная Корея)
9 голов
- Мохамед Салах (Египет)
- Али Олван (Иордания)
- Крис Вуд (Новая Зеландия)
8 голов
- Лионель Месси (Аргентина)
- Марко Арнаутович (Австрия)
- Гарри Кейн (Англия)
- Дени Буанга (Габон)
- Сардор Азмун (Иран)
- Аймен Хусейн (Ирак)
- Аясе Уэда (Япония)
- Язан Аль-Наймат (Иордания)
- Камори Думбия (Мали)
- Мемфис Депай (Нидерланды)
- Виктор Осимхен (Нигерия)
- Фабиу Лима (ОАЭ)
Ранее мы привели окончательный список соперников Украины в плей-офф и сообщили дату жеребьевки.
Также читайте о скандале с колдуном в матче африканского отбора на ЧМ-2026.