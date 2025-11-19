Форвард з Азії випередив Кейна та наступав на п'яти Холанду: найкращі бомбардири відбору ЧС-2026

18 листопада завершилися основні регіональні турніри відбору на чемпіонат світу-2026. Визначилися не лише 42 з 48-ми учасників мундіалю , а й найкращі бомбардири кваліфікації.

Про лідерів бомбардирських перегонів на всіх континентах – розповідає РБК-Україна .

Неперевершений Холанд

Найкращим бомбардиром кваліфікації ЧС-2026 став норвежець Ерлінг Холанд. Оформивши дубль в останній грі проти Італії (4:1), він довів свій доробок у кваліфікації ЧС до 16 м'ячів.

Холанд забивав у кожному матчі кваліфікації – вісім поєдинків поспіль. 12 з 16-ти голів норвежець провів у другій частині відбіркового циклу. 5 з них – під час розгрому збірної Молдови (11:1).

Конкурент з Катару

Якщо у Європі Холанд не мав конкурентів (найближчі переслідувачі відзначилися по 8 разів), то на глобальному рівні відрив норвежця не такий значний. Форвард збірної Катару Альмоез Алі відстав лише на чотири м'ячі, відзначившись 12 разів.

Він активно розпочав кампанію, забивши у стартових матчах кваліфікації 7 голів в 4-х матчах. Зокрема на його рахунку 4 м'ячі в матчі проти Афганістану (8:1). Свої 12 голів він провів у 15-ти поєдинках азійського відбору.

Алі – футболіст з цікавою футбольною біографією. Народився у Судані, виховувався в академії бельгійського "Ейпена", дорослу кар'єру розпочав в австрійському клубі ЛАСК, а зараз виступає за катарський "Аль-Духаїль".

Хто далі

Три футболісти забили по 10 голів. Серед них – колишня зірка АПЛ Сон Хин Мін з Південної Кореї.

Стільки ж гравців відзначилися 9 разів. Зокрема Мохамед Салах з Єгипту.

Серед авторів 8-ми голів – багато зіркових імен: Ліонель Мессі (Аргентина), Гаррі Кейн (Англія). Мемфіс Депай (Нідерланди), Віктор Осімхен (Нігерія) та інші.

Тут також є форвард збірної Іраку Аймен Хусейн. Він єдиний з топ-бомбардирів відбору, хто може збільшити свій гольовий рахунок. Адже Ірак ще не завершив кваліфікацію, а отримав право зіграти в міжконтинентальному плей-офф.

Згідно з даними ФІФА, у кваліфікації ЧС-2026 було забито 2 479 голів у 883 матчах - у середньому 2,81 гола за гру.

Найкращі бомбардири кваліфікації ЧС-2026

16 голів

Ерлінг Холанд (Норвегія)

12 голів

Альмоез Алі (Катар)

10 голів

Мохамед Амура (Алжир)

Мехді Таремі (Іран)

Сон Хин Мін (Південна Корея)

9 голів

Мохамед Салах (Єгипет)

Алі Олван (Йорданія)

Кріс Вуд (Нова Зеландія)

8 голів