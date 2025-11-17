ua en ru
Феноменальный Холанд вытащил Норвегию на мундиаль, обновив бомбардирские рекорды

Понедельник 17 ноября 2025 14:46
UA EN RU
Феноменальный Холанд вытащил Норвегию на мундиаль, обновив бомбардирские рекорды Фото: Эрлинг Холанд в составе сборной (x.com/nff_landslag)
Автор: Андрей Костенко

Форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд не просто вывел свою команду напрямую на чемпионат мира-2026. Он отметился сразу несколькими бомбардирскими достижениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт европейского футбола.

Догнал Левандовского

Оформив дубль в игре против Италии (4:1), норвежец довел свой бомбардирский задел в квалификации ЧМ до 16 мячей.

Таким образом Холанд повторил рекорд Роберта Левандовского, установленный в отборе на ЧМ-2018. Правда, поляку для этого понадобилось 10 матчей, тогда как норвежцу - 8.

Непрерывная серия

Холанд также продолжил свою уникальную результативную серию - он забивал в каждом матче квалификации восемь поединков подряд.

12 из 16-ти голов норвежец провел во второй части отборочного цикла. 5 из них - во время разгрома сборной Молдовы (11:1).

Это второй показатель в истории европейского отбора. Впереди только португалец Педру Паулета, который имел девять матчей с голами подряд в 2001-2004 годах.

Идеальная Норвегия

Благодаря голам Холанда и стабильной игре, сборная Норвегии гарантировала себе прямую путевку на ЧМ-2026.

Команда выиграла все восемь матчей группового этапа, оформив идеальный результат - 24 очка из 24-х возможных и разницу голов 37:5.

"Викинги" опередили в группе Италию, Израиль, Эстонию и Молдову, а выход на чемпионат мира стал для страны первым с 1998 года.

Лучший бомбардир отбора

25-летний Холанд возглавляет список бомбардиров квалификации с большим отрывом. Его 16 голов - самый высокий показатель среди всех игроков, участвующих в европейском отборе.

Лучшие бомбардиры европейской квалификации ЧМ-2026

  • Эрлинг Холанд (Норвегия) - 16
  • Марко Арнаутович (Австрия) - 8
  • Мемфис Депай (Нидерланды) - 8
  • Гарри Кейн (Англия) - 8
  • Кевин Де Брюйне (Бельгия) - 6
  • Андрей Крамарич (Хорватия) - 6
  • Микель Мерино (Испания) - 6

Отметим, что лучшими бомбардирами сборной Украины в этой кампании пока являются Алексей Гуцуляк и Руслан Малиновский, на счету которых по 3 гола.

Ранее мы привели полный список команд, которые уже вышли на чемпионат мира-2026.

Также узнайте всех потенциальных соперников сборной Украины в плей-офф ЧМ-2026.

