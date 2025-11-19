ua en ru
ЧМ-2026. Что такое межконтинентальный плей-офф: когда и кто в нем будет играть

Среда 19 ноября 2025 14:20
UA EN RU
ЧМ-2026. Что такое межконтинентальный плей-офф: когда и кто в нем будет играть Фото: Шесть команд сыграют за путевки на ЧМ (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Впервые в истории дополнительные путевки на мундиаль будут разыграны в специальном мини-турнире с участием шести команд -- представителей пяти континентов.

Об особенностях межконтинентального плей-офф - рассказывает РБК-Украина.

Список участников

Окончательно состав турнира определился в ночь на 19 ноября, после завершения отборочных матчей в Северной Америке.

На этом этапе соревнований шесть сборных, которые не смогли квалифицироваться напрямую в своих континентальных отборах, разыграют две дополнительные путевки на мундиаль.

В межконтинентальный плей-офф попали:

Ирак - победитель плей-офф азиатской квалификации

ДР Конго - победитель плей-офф африканского отбора

Ямайка - лучшая вторая команда третьего раунда отбора Северной Америки

Суринам - вторая лучшая команда среди тех, что финишировали вторыми в Северной Америке

Боливия - седьмая сборная отбора Южной Америки

Новая Каледония - финалист отбора Океании, проигравший Новой Зеландии

Как будет проходить плей-офф

Шесть команд будут поделены на две сетки.

Ирак и ДР Конго получили статус сеяных благодаря высшим позициям в рейтинге ФИФА и сразу стартуют в финале.

Ямайка, Суринам, Боливия и Новая Каледония сыграют между собой в полуфиналах. Пары определит жребий.

Победители полуфиналов встретятся с сеяными командами, и именно два финальных матча ответят, кто отправится на чемпионат мира.

ЧМ-2026. Что такое межконтинентальный плей-офф: когда и кто в нем будет играть

Жеребьевка и место проведения

Жеребьевка полуфинальных пар состоится 20 ноября в штаб-квартире ФИФА в швейцарском Цюрихе.

Матчи турнира пройдут в марте 2026 года в двух городах Мексики - Гвадалахаре и Монтеррее.

Ранее мы привели окончательный список соперников Украины в плей-офф и сообщили дату жеребьевки.

Также читайте о скандале с колдуном в матче африканского отбора на ЧМ-2026.

Футбол Чемпионат мира
