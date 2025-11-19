ЧМ-2026. Что такое межконтинентальный плей-офф: когда и кто в нем будет играть
Впервые в истории дополнительные путевки на мундиаль будут разыграны в специальном мини-турнире с участием шести команд -- представителей пяти континентов.
Об особенностях межконтинентального плей-офф - рассказывает РБК-Украина.
Список участников
Окончательно состав турнира определился в ночь на 19 ноября, после завершения отборочных матчей в Северной Америке.
На этом этапе соревнований шесть сборных, которые не смогли квалифицироваться напрямую в своих континентальных отборах, разыграют две дополнительные путевки на мундиаль.
В межконтинентальный плей-офф попали:
Ирак - победитель плей-офф азиатской квалификации
ДР Конго - победитель плей-офф африканского отбора
Ямайка - лучшая вторая команда третьего раунда отбора Северной Америки
Суринам - вторая лучшая команда среди тех, что финишировали вторыми в Северной Америке
Боливия - седьмая сборная отбора Южной Америки
Новая Каледония - финалист отбора Океании, проигравший Новой Зеландии
Как будет проходить плей-офф
Шесть команд будут поделены на две сетки.
Ирак и ДР Конго получили статус сеяных благодаря высшим позициям в рейтинге ФИФА и сразу стартуют в финале.
Ямайка, Суринам, Боливия и Новая Каледония сыграют между собой в полуфиналах. Пары определит жребий.
Победители полуфиналов встретятся с сеяными командами, и именно два финальных матча ответят, кто отправится на чемпионат мира.
Жеребьевка и место проведения
Жеребьевка полуфинальных пар состоится 20 ноября в штаб-квартире ФИФА в швейцарском Цюрихе.
Матчи турнира пройдут в марте 2026 года в двух городах Мексики - Гвадалахаре и Монтеррее.
Ранее мы привели окончательный список соперников Украины в плей-офф и сообщили дату жеребьевки.
Также читайте о скандале с колдуном в матче африканского отбора на ЧМ-2026.