Финал Australian Open 2026 определен: с кем встретится Сабаленка в битве за титул

В Мельбурне определились финалистки женского одиночного разряда Australian Open-2026. Арина Сабаленка победила Свитолину, а Елена Рыбакина одолела Пегулу - они встретятся в субботнем финале.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты турнира.

Сабаленка прошла Свитолину и выходит в финал четвертый раз подряд

Лидер мирового рейтинга Арина Сабаленка победила украинку Элину Свитолину в полуфинале Australian Open-2026. Матч завершился со счетом 6:2, 6:3 в пользу белорусской теннисистки.

Для Сабаленки это четвертый подряд финал в Мельбурне: ранее она триумфовала в 2023 и 2024 годах.

Рыбакина преодолевает Пегулу в двух сетах и возвращается в финал мэйджора

Пятая ракетка мира Елена Рыбакина обыграла американку Джессику Пегулу со счетом 6:3, 7:6(7).

Во втором сете Пегула отыграла три матч-пойнта, однако на тай-брейке не смогла реализовать два сет-пойнта, и казахстанка одержала победу.

Это второй финал Грэндслема для Рыбакиной после Australian Open-2023, где она также играла против Сабаленки и уступила в трех сетах.

Финал Australian Open-2026 в женском одиночном разряде состоится в субботу, 31 января.

Рыбакина одержала четвертую победу в седьмом очном противостоянии с Пегулой. В финальном матче казахстанка сыграет против Сабаленки, у которой в 14 предыдущих очных встречах 8 побед.