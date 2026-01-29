ua en ru
Свитолина упустила преимущество в полуфинале Australian Open против первой ракетки мира

Четверг 29 января 2026 12:03
Свитолина упустила преимущество в полуфинале Australian Open против первой ракетки мира Элина Свитолна (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Первая ракетка Украины Элина Свитолина завершила борьбу на Открытом чемпионате Австралии по теннису. В полуфинальном противостоянии она не смогла одолеть лидера мирового рейтинга Арину Сабаленку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Ход поединка и ключевые моменты

Старт матча оказался сложным для украинки. Несмотря на равное начало в первом сете (1:1), Свитолина потеряла контроль над игровым ритмом, уступив в пяти из шести следующих геймов.

В итоге первая партия завершилась в пользу соперницы со счетом 2:6.

Во втором сете Элина продемонстрировала характер и сумела захватить лидерство 2:0. Однако удержать гандикап не удалось. "Нейтральная" теннисистка перехватила инициативу, что привело к поражению украинки во второй партии - 3:6.

Статистические показатели встречи

Главной причиной поражения стало преимущество Сабаленки в активных действиях. Статистика свидетельствует о существенной разнице в количестве виннеров.

У Свитолиной 12 активно выигранных мячей против 27 у соперницы, и 17 невынужденных ошибок у украинки против 14 у первой ракетки мира

Историческое достижение украинки

Несмотря на вылет, этот турнир стал знаковым для Элины Свитолиной. Выход в 1/2 финала Australian Open-2026 является ее личным рекордом на кортах Мельбурна.

Кроме того, этот результат стал повторением лучшего достижения теннисистки на турнирах серии Grand Slam за всю карьеру.

Ранее мы сообщили, что все украинки выбыли из парного разряда Australian Open-2026.

Также читайте, кто стал соперником сборной Украины в квалификации Кубка Билли Джин Кинг.

