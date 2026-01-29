Свитолина упустила преимущество в полуфинале Australian Open против первой ракетки мира

Первая ракетка Украины Элина Свитолина завершила борьбу на Открытом чемпионате Австралии по теннису. В полуфинальном противостоянии она не смогла одолеть лидера мирового рейтинга Арину Сабаленку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Ход поединка и ключевые моменты

Старт матча оказался сложным для украинки. Несмотря на равное начало в первом сете (1:1), Свитолина потеряла контроль над игровым ритмом, уступив в пяти из шести следующих геймов.

В итоге первая партия завершилась в пользу соперницы со счетом 2:6.

Во втором сете Элина продемонстрировала характер и сумела захватить лидерство 2:0. Однако удержать гандикап не удалось. "Нейтральная" теннисистка перехватила инициативу, что привело к поражению украинки во второй партии - 3:6.

Статистические показатели встречи

Главной причиной поражения стало преимущество Сабаленки в активных действиях. Статистика свидетельствует о существенной разнице в количестве виннеров.

У Свитолиной 12 активно выигранных мячей против 27 у соперницы, и 17 невынужденных ошибок у украинки против 14 у первой ракетки мира.

Историческое достижение украинки

Несмотря на вылет, этот турнир стал знаковым для Элины Свитолиной. Выход в 1/2 финала Australian Open-2026 является ее личным рекордом на кортах Мельбурна.

Кроме того, этот результат стал повторением лучшего достижения теннисистки на турнирах серии Grand Slam за всю карьеру.