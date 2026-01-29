ua en ru
Чт, 29 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Фінал Australian Open 2026 визначено: з ким зустрінеться Сабалєнка у битві за титул

Четвер 29 січня 2026 14:20
UA EN RU
Фінал Australian Open 2026 визначено: з ким зустрінеться Сабалєнка у битві за титул Єлена Рибакіна (фото: instagram.com/wtafinalsriyadh)
Автор: Катерина Урсатій

У Мельбурні визначилися фіналістки жіночого одиночного розряду Australian Open-2026. Аріна Сабалєнка перемогла Світоліну, а Єлена Рибакіна здолала Пегулу — вони зустрінуться у суботньому фіналі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати турніру.

Сабалєнка пройшла Світоліну та виходить у фінал четвертий раз поспіль

Лідерка світового рейтингу Аріна Сабалєнка перемогла українку Еліни Світоліну у півфіналі Australian Open-2026. Матч завершився з рахунком 6:2, 6:3 на користь білоруської тенісистки.

Для Сабалєнки це четвертий поспіль фінал у Мельбурні: раніше вона тріумфувала у 2023 та 2024 роках.

Рибакіна долає Пегулу у двох сетах і повертається у фінал мейджора

П’ята ракетка світу Єлена Рибакіна обіграла американку Джессіку Пегулу з рахунком 6:3, 7:6(7).

У другому сеті Пегула відіграла три матч-пойнти, однак на тай-брейку не змогла реалізувати два сет-пойнти, і казахстанка здобула перемогу.

Це другий фінал Грендслему для Рибакіної після Australian Open-2023, де вона також грала проти Сабалєнки і поступилася у трьох сетах.

Фінал Australian Open-2026 у жіночому одиночному розряді відбудеться у суботу, 31 січня.

Рибакіна здобула четверту перемогу у сьомому очному протистоянні з Пегулою. У фінальному матчі казахстанка зіграє проти Сабалєнки, у якої у 14 попередніх очних зустрічах 8 перемог.

Раніше ми повідомили, що всі українки вибули з парного розряду Australian Open-2026.

Також читайте, хто став суперником збірної України у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теніс
Новини
Пенсії в Україні зростуть, але не для всіх: кому перерахують виплати вже цього року
Пенсії в Україні зростуть, але не для всіх: кому перерахують виплати вже цього року
Аналітика
"Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна "Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві