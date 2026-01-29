Фінал Australian Open 2026 визначено: з ким зустрінеться Сабалєнка у битві за титул
У Мельбурні визначилися фіналістки жіночого одиночного розряду Australian Open-2026. Аріна Сабалєнка перемогла Світоліну, а Єлена Рибакіна здолала Пегулу — вони зустрінуться у суботньому фіналі.
Сабалєнка пройшла Світоліну та виходить у фінал четвертий раз поспіль
Лідерка світового рейтингу Аріна Сабалєнка перемогла українку Еліни Світоліну у півфіналі Australian Open-2026. Матч завершився з рахунком 6:2, 6:3 на користь білоруської тенісистки.
Для Сабалєнки це четвертий поспіль фінал у Мельбурні: раніше вона тріумфувала у 2023 та 2024 роках.
Рибакіна долає Пегулу у двох сетах і повертається у фінал мейджора
П’ята ракетка світу Єлена Рибакіна обіграла американку Джессіку Пегулу з рахунком 6:3, 7:6(7).
У другому сеті Пегула відіграла три матч-пойнти, однак на тай-брейку не змогла реалізувати два сет-пойнти, і казахстанка здобула перемогу.
Це другий фінал Грендслему для Рибакіної після Australian Open-2023, де вона також грала проти Сабалєнки і поступилася у трьох сетах.
Фінал Australian Open-2026 у жіночому одиночному розряді відбудеться у суботу, 31 січня.
Рибакіна здобула четверту перемогу у сьомому очному протистоянні з Пегулою. У фінальному матчі казахстанка зіграє проти Сабалєнки, у якої у 14 попередніх очних зустрічах 8 перемог.
