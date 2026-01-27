RU

Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Украинский фильм о войне претендует на "британский Оскар": все номинанты BAFTA-2026

Все номинанты премии BAFTA 2026 (фото: Getty Images)
Автор: Иванна Пашкевич

Британская академия кино и телевизионных искусств объявила номинантов на премию BAFTA-2026, среди которых - украинский документальный фильм "2000 метров до Андреевки" режиссера Мстислава Чернова. Лента будет бороться за награду в документальной категории.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт премии.

Имена претендентов в 25 номинациях объявили актеры Эйми Лу Вуд и Дэвид Джонссон во время прямой трансляции.

Отдельно еще 14 января назвали кандидатов на награду "Восходящая звезда". В этот список вошли Арчи Мадекве, Чейз Инфинити, Майлз Кейтон, Пози Стерлинг и Роберт Арамайо. Эта награда единственная, за которую голосует британская аудитория, и ее традиционно вручают молодому актеру или актрисе за яркий старт в профессии.

Торжественная церемония вручения премии состоится 22 февраля в Royal Festival Hall в Лондоне.

Событие будет транслироваться в прямом эфире на BBC One и iPlayer, а ведущим вечера станет актер, писатель и продюсер Алан Камминг.

Список основных номинантов на премию BAFTA-2026

Лучший фильм

  • "Гамнет"
  • "Марти Суприм. Гений комбинаций"
  • "Одна битва за другой"
  • "Сентиментальная ценность"

 

  • "Грешники"

Лучший британский фильм

  • "28 лет спустя"
  • "Баллада об острове Уоллис"
  • "Бриджит Джонс: Влюбленная в парня"
  • "Сдохни, любимый"
  • "Ястреб" (H Is for Hawk)
  • "Гамнет"

 

  • "Я клянусь" (I Swear)
  • "Мистер Бертон"
  • "Пиллион"
  • "Стив"

Фильм на иностранном языке

  • "Это был просто несчастный случай"
  • "Секретный агент"
  • "Сентиментальная ценность"
  • "Сират"
  • "Голос Хинд Раджаб"

Документальное кино

  • "2000 метров до Андреевки", Мстислав Чернов

 

  • Apocalypse In The Tropics ("Апокалипсис в тропиках"), Петра Коста
  • Cover-Up ("Сокрытие"), Лора Пойтрас и Марк Обенгаус
  • Mr Nobody Against Putin ("Мистер Никто против Путина"), Павел Таланкин и Дэвид Боренштейн
  • The Perfect Neighbour ("Идеальная соседка"), Гита Гандбхир

Анимационный фильм

  • "Энио"
  • "Маленькая Амели"
  • "Зоотрополис 2"

Лучший режиссер или режиссерка

  • Йоргос Лантимос, "Бугония"
  • Хлоя Чжао, "Гамнет"
  • Джош Сафди, "Марти Суприм. Гений комбинаций"
  • Пол Томас Андерсон, "Одна битва за другой"
  • Йоаким Триер, "Сентиментальная ценность"
  • Райан Куглет, "Грешники"

Лучший оригинальный сценарий

  • "Я клянусь"
  • "Марти Суприм. Гений комбинаций"
  • "Секретный агент"

 

  • "Сентиментальная ценность"
  • "Грешники"

Лучший адаптированный сценарий

  • "Баллада об острове Уоллис"
  • "Бугония"
  • "Гамнет"
  • "Одна битва за другой"
  • "Пиллион"

Лучшая женская роль

  • Джесси Бакли, "Гамнет"
  • Роуз Бирн, "Я не железная"

 

  • Кейт Хадсон, "Песнь любви"
  • Чейз Инфинити, "Одна битва за другой"
  • Ренате Реинсве, "Сентиментальная ценность"
  • Эмма Стоун, "Бугония"

Лучшая мужская роль

  • Роберт Арамайо, "Я клянусь"
  • Тимоти Шаламе, "Марти Суприм. Гений комбинаций"
  • Леонардо Ди Каприо, "Одна битва за другой"

 

  • Итан Хоук, "Голубая луна"
  • Майкл Джордан, "Грешники"
  • Джесси Племонс, "Бугония"

Лучшая актриса второго плана

  • Одесса Эзайон, "Марти Суприм. Гений комбинаций"
  • Инга Ибсдоттер Лиллеаас, "Сентиментальная ценность"
  • Вунми Мосаку, "Грешники"
  • Кэри Маллиган, "Баллада об острове Уоллис"
  • Теяна Тейлор, "Одна битва за другой"
  • Эмили Ватсон, "Гамнет"

Лучший актер второго плана

  • Бенисио дель Торо, "Одна битва за другой"
  • Джейкоб Элорди, "Франкенштейн"
  • Пол Мескаль, "Гамнет"
  • Питер Маллан, "Я клянусь"
  • Шон Пенн, "Одна битва за другой"
  • Стеллан Скашгорд, "Сентиментальная ценность"

