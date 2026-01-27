Український фільм про війну претендує на "британський Оскар": всі номінанти BAFTA-2026

Імена претендентів у 25 номінаціях оголосили актори Еймі Лу Вуд і Девід Джонссон під час прямої трансляції.

Окремо ще 14 січня назвали кандидатів на нагороду "Висхідна зірка". До цього списку увійшли Арчі Мадекве, Чейз Інфініті, Майлз Кейтон, Позі Стерлінг і Роберт Арамайо. Ця відзнака єдина, за яку голосує британська аудиторія, і її традиційно вручають молодому актору або акторці за яскравий старт у професії.

Урочиста церемонія вручення премії відбудеться 22 лютого в Royal Festival Hall у Лондоні.

Подію транслюватимуть наживо на BBC One та iPlayer, а ведучим вечора стане актор, письменник і продюсер Алан Каммінг.

Список основних номінантів на премію BAFTA-2026

Найкращий фільм

"Гамнет"

"Марті Супрім. Геній комбінацій"

"Одна битва за іншою"

"Сентиментальна цінність"

"Грішники"

Найкращий британський фільм

"28 років потому"

"Балада про острів Волліс"

"Бріджит Джонс: Закохана у хлопця"

"Здохни, коханий"

"Яструб" (H Is for Hawk)

"Гамнет"

"Я клянуся" (I Swear)

"Містер Бертон"

"Пілліон"

"Стів"

Фільм іноземною мовою

"Це був просто нещасний випадок"

"Секретний агент"

"Сентиментальна цінність"

"Сірат"

"Голос Хінд Раджаб"

Документальне кіно

"2000 метрів до Андріївки", Мстислав Чернов

Apocalypse In The Tropics ("Апокаліпсиси у тропіках"), Петра Коста

Cover-Up ("Приховування"), Лора Пойтрас та Марк Обенгаус

Mr Nobody Against Putin ("Містер Ніхто проти Путіна"), Павло Таланкін і Девід Боренштейн

The Perfect Neighbour ("Ідеальна сусідка"), Гіта Гандбгір

Анімаційний фільм

"Еніо"

"Маленька Амелі"

"Зоотрополіс 2"

Найкращий режисер або режисерка

Йоргос Лантімос, "Буґонія"

Хлоя Чжао, "Гамнет"

Джош Сафді, "Марті Супрім. Геній комбінацій"

Пол Томас Андерсон, "Одна битва за іншою"

Йоакім Трієр, "Сентиментальна цінність"

Раян Куглет, "Грішники"

Найкращий оригінальний сценарій

"Я клянуся"

"Марті Супрім. Геній комбінацій"

"Секретний агент"

"Сентиментальна цінність"

"Грішники"

Найкращий адаптований сценарій

"Балада про острів Волліс"

"Буґонія"

"Гамнет"

"Одна битва за іншою"

"Пілліон"

Найкраща жіноча роль

Джессі Баклі, "Гамнет"

Роуз Бірн, "Я не залізна"

Кейт Гадсон, "Пісня любові"

Чейз Інфініті, "Одна битва за іншою"

Ренате Реінсве, "Сентиментальна цінність"

Емма Стоун, "Буґонія"

Найкраща чоловіча роль

Роберт Арамайо, "Я клянуся"

Тімоті Шаламе, "Марті Супрім. Геній комбінацій"

Леонардо Ді Капріо, "Одна битва за іншою"

Ітан Гоук, "Блакитний місяць"

Майкл Джордан, "Грішники"

Джессі Племонс, "Буґонія"

Найкраща акторка другого плану

Одесса Езайон, "Марті Супрім. Геній комбінацій"

Інга Ібсдоттер Ліллеаас, "Сентиментальна цінність"

Вунмі Мосаку, "Грішники"

Кері Малліган, "Балада про острів Волліс"

Теяна Тейлор, "Одна битва за іншою"

Емілі Ватсон, "Гамнет"

Найкращий актор другого плану