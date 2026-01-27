UA

Український фільм про війну претендує на "британський Оскар": всі номінанти BAFTA-2026

Усі номінанти премії BAFTA 2026 (фото: Getty Images)
Автор: Іванна Пашкевич

Британська академія кіно і телевізійних мистецтв оголосила номінантів на премію BAFTA-2026, серед яких - український документальний фільм "2000 метрів до Андріївки" режисера Мстислава Чернова. Стрічка змагатиметься за нагороду в документальній категорії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт премії.

Імена претендентів у 25 номінаціях оголосили актори Еймі Лу Вуд і Девід Джонссон під час прямої трансляції.

Окремо ще 14 січня назвали кандидатів на нагороду "Висхідна зірка". До цього списку увійшли Арчі Мадекве, Чейз Інфініті, Майлз Кейтон, Позі Стерлінг і Роберт Арамайо. Ця відзнака єдина, за яку голосує британська аудиторія, і її традиційно вручають молодому актору або акторці за яскравий старт у професії.

Урочиста церемонія вручення премії відбудеться 22 лютого в Royal Festival Hall у Лондоні.

Подію транслюватимуть наживо на BBC One та iPlayer, а ведучим вечора стане актор, письменник і продюсер Алан Каммінг.

Список основних номінантів на премію BAFTA-2026

Найкращий фільм

  • "Гамнет"
  • "Марті Супрім. Геній комбінацій"
  • "Одна битва за іншою"
  • "Сентиментальна цінність"

 

  • "Грішники"

Найкращий британський фільм

  • "28 років потому"
  • "Балада про острів Волліс"
  • "Бріджит Джонс: Закохана у хлопця"
  • "Здохни, коханий"
  • "Яструб" (H Is for Hawk)
  • "Гамнет"

 

  • "Я клянуся" (I Swear)
  • "Містер Бертон"
  • "Пілліон"
  • "Стів"

Фільм іноземною мовою

  • "Це був просто нещасний випадок"
  • "Секретний агент"
  • "Сентиментальна цінність"
  • "Сірат"
  • "Голос Хінд Раджаб"

Документальне кіно

  • "2000 метрів до Андріївки", Мстислав Чернов

 

  • Apocalypse In The Tropics ("Апокаліпсиси у тропіках"), Петра Коста
  • Cover-Up ("Приховування"), Лора Пойтрас та Марк Обенгаус
  • Mr Nobody Against Putin ("Містер Ніхто проти Путіна"), Павло Таланкін і Девід Боренштейн
  • The Perfect Neighbour ("Ідеальна сусідка"), Гіта Гандбгір

Анімаційний фільм

  • "Еніо"
  • "Маленька Амелі"
  • "Зоотрополіс 2"

Найкращий режисер або режисерка

  • Йоргос Лантімос, "Буґонія"
  • Хлоя Чжао, "Гамнет"
  • Джош Сафді, "Марті Супрім. Геній комбінацій"
  • Пол Томас Андерсон, "Одна битва за іншою"
  • Йоакім Трієр, "Сентиментальна цінність"
  • Раян Куглет, "Грішники"

Найкращий оригінальний сценарій

  • "Я клянуся"
  • "Марті Супрім. Геній комбінацій"
  • "Секретний агент"

 

  • "Сентиментальна цінність"
  • "Грішники"

Найкращий адаптований сценарій

  • "Балада про острів Волліс"
  • "Буґонія"
  • "Гамнет"
  • "Одна битва за іншою"
  • "Пілліон"

Найкраща жіноча роль

  • Джессі Баклі, "Гамнет"
  • Роуз Бірн, "Я не залізна"

 

  • Кейт Гадсон, "Пісня любові"
  • Чейз Інфініті, "Одна битва за іншою"
  • Ренате Реінсве, "Сентиментальна цінність"
  • Емма Стоун, "Буґонія"

Найкраща чоловіча роль

  • Роберт Арамайо, "Я клянуся"
  • Тімоті Шаламе, "Марті Супрім. Геній комбінацій"
  • Леонардо Ді Капріо, "Одна битва за іншою"

 

  • Ітан Гоук, "Блакитний місяць"
  • Майкл Джордан, "Грішники"
  • Джессі Племонс, "Буґонія"

Найкраща акторка другого плану

  • Одесса Езайон, "Марті Супрім. Геній комбінацій"
  • Інга Ібсдоттер Ліллеаас, "Сентиментальна цінність"
  • Вунмі Мосаку, "Грішники"
  • Кері Малліган, "Балада про острів Волліс"
  • Теяна Тейлор, "Одна битва за іншою"
  • Емілі Ватсон, "Гамнет"

Найкращий актор другого плану

  • Бенісіо дель Торо, "Одна битва за іншою"
  • Джейкоб Елорді, "Франкенштейн"
  • Пол Мескаль, "Гамнет"
  • Пітер Маллан, "Я клянуся"
  • Шон Пенн, "Одна битва за іншою"
  • Стеллан Скашгорд, "Сентиментальна цінність"

