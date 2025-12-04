ua en ru
Самые популярные фильмы 2025 года: что гуглили украинцы и почему эти ленты в топе

Четверг 04 декабря 2025 12:28
Самые популярные фильмы 2025 года: что гуглили украинцы и почему эти ленты в топе Какие фильмы чаще всего гуглили (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Google обнародовал ежегодный рейтинг запросов, который раскрывает интересы и настроения юзеров. В списке "фильмы, которые украинцы искали больше всего", оказались как громкие премьеры 2025 года, так и ленты, вокруг которых велись обсуждения, мемы и скандалы.

РБК-Украина со ссылкой на официальный блог Google рассказывает, какие ленты чаще всего гуглили, и почему эти фильмы достойны внимания.

"Ущелье" (The Gorge)

Это был один из самых ожидаемых боевиков года, где романтика сталкивается с экстремальными условиями выживания. Сюжет держит в напряжении: секретные операции, опасные локации и история двух людей, которые не должны были встретиться, но судьба решила иначе.

Фильм часто ищут из-за сильного каста и масштабной постановки - именно это и сделало его трендом года.

"Носферату" (Nosferatu)

Готический хоррор Роберта Эггерса стал одним из самых популярных фильмов в мире, и в Украине тоже. Атмосферный, мрачный, с медленным, но очень тревожным напряжением.

Зрители гуглили его из-за эстетики, игры актеров и из-за того, что ленту называют "самым красивым ужасом десятилетия".

"Хорошая плохая девочка"(Babygirl)

Смелая премьера привлекла внимание благодаря откровенным признаниям, драме и сильной женской роли. Провокационный сюжет и несравненная Николь Кидман сделали этот фильм настоящим хитом.

Ленту очень активно обсуждали в соцсетях, именно это и подняло ее в поисковых трендах.

"Майнкрафт" (Minecraft Movie)

Экранизация культовой игры оказалась очень популярной. Веселая, приключенческая и семейная история создана для всех, кто хотя бы раз строил свой кубический мир.

Запрос "Майнкрафт фильм" весь год держался в топах из-за огромной фан-базы игры.

"Анора" (Anora)

Этот фильм собирал овации на фестивалях. Это эмоциональная, живая, очень честная лента о выборе, свободе и сложных отношениях, которые раскрывают человека с неожиданной стороны.

Украинцы активно искали "Анору" после премьеры, фильм стал обсуждаемым не только среди кинокритиков, но и среди зрителей.

"Дракула" (Dracula)

Еще одна готическая премьера года, которая возвращает легендарного персонажа в современном стиле. Темная эстетика, мистика и новое видение классического сюжета сделали фильм трендом.

Запрос в Google рос после выхода первых трейлеров и обзоров, и не просто так.

"Наша вина" (Our Fault)

Мелодрама с элементами психологического триллера приятно поразила многих. Это история о непростой любви, семейных тайнах и решениях, которые меняют жизнь.

Лента стала одним из тех фильмов, которые зрители гуглили из-за резонансных сцен и обсуждения в TikTok.

"Мики 17" (Mickey 17)

Фантастический фильм быстро "завирусился", но не только из-за актера, исполнившего главную роль - Роберта Паттинсона. Это история о клонах, выживании и природе личности.

Украинцы активно искали информацию после премьеры и быстро вывели фильм в топы.

"Лило и Стич" (Lilo & Stitch)

Новый взгляд на культовую анимацию Disney, но в формате живого кино. Зрители интересовались фильмом из-за ностальгии и обсуждения персонажей в соцсетях.

Особенно много запросов было после появления первых кадров со Стичем.

"28 лет спустя" (28 Years Later)

Продолжение легендарной франшизы о выживании после катастрофы. Именно этот фильм стал одним из самых ожидаемых в жанре постапокалипсиса.

Запрос вырос в разы после официального анонса, украинцы массово гуглили дату выхода и трейлеры.

