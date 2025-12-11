ua en ru
ФИФА забанила легендарный украинский клуб: что стало причиной жестких санкций

Четверг 11 декабря 2025 13:07
ФИФА забанила легендарный украинский клуб: что стало причиной жестких санкций
Автор: Андрей Костенко

Одесский "Черноморец" получил жесткие санкции от ФИФА, которые будут действовать до 2027 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Международной федерации футбола.

Как наказали одесситов

ФИФА ввела против "Черноморца" трансферный бан, который вступил в силу 10 декабря 2025 года. Запрет охватывает три трансферных периода - фактически полтора года, до лета 2027-го.

В это время одесский клуб не сможет ни подписывать новых игроков, ни регистрировать уже приглашенных.

Причина санкций

Основанием для такого решения стали финансовые долги перед бывшими футболистами и членами тренерского штаба.

Клуб ранее уже попадал под трансферный бан. В частности, в декабре прошлого года, "Черноморец" был наказан из-за задолженности по зарплате перед своим экс-игроком Лукой Гучеком. Кроме этого футболиста, на клуб из-за невыплаты зарплаты жаловались Зиги Бадибанга, Орест Кузык и Самсон Иеде.

ФИФА подтвердила, что "моряки" не выполнили обязательства, поэтому против них применили санкции максимальной строгости.

Из-за этого клубу придется завершать текущий сезон и входить в новый без возможности усиления. Единственный выход избавиться от бана - полностью урегулировать финансовые споры.

"Черноморец" в 2025 году: что известно

Текущий год одесский коллектив встретил в статусе команды УПЛ. Однако в элите находился среди аутсайдеров. Несмотря на смену тренера - в марте Александра Бабича заменил Александр Кучер - команда финишировала на последнем месте и вылетела в Первую лигу.

В сезоне-2025/26 "Черноморец" борется за возвращение в УПЛ. В Первой лиге после 18-ти туров команда идет третьей. Имея 38 очкок, она уступает столичному "Левому Берегу" (39) и лидеру - черновицкой "Буковине" (48).

Следующий официальный поединок коллектив сыграет уже в 2026 году.

Ранее мы рассказали, как команда-сенсация выиграла первый круг чемпионата УПЛ.

Также мы писали, что "Динамо" намерено избавиться от скандального легионера уже зимой.

