Легенда "Шахтера" возглавил "Черноморец"

После отставки Александра Бабича , "Черноморец" официально сообщил о назначении его преемника. Новым главным тренером, как и ожидалось, стал Александр Кучер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

24 марта Кучер был официально представлен команде "моряков". Вместе с ним в тренерском штабе "Черноморца" будут работать ассистенты - Тарас Гвоздик и Владислав Бурлака. Новый руководитель "черно-синих" уже провел первую тренировку.

"Относительно задач, здесь нет никакого секрета: все понимают, что "Черноморец" должен быть в элите украинского футбола. Команда с большой историей. Конечно, хочется, чтобы она осталась в УПЛ. Поэтому надо много поработать, чтобы вывести ребят на тот уровень, на который нам нужно. Это, пожалуй, вызов для меня. Будем делать все возможное, чтобы достичь нужного результата", - пояснил тренер свое решение возглавить одесситов пресс-службе "Черноморца".

Одесская команда одержала лишь 4 победы в 21-м матче текущего сезона. После зимней паузы, "моряки" сумели одолеть лишь еще более кризисный ковалевский "Колос", а затем уступили в трех поединках подряд. Как результат, оказались на 15-м месте с 15-ю очками. Столько же имеет "Ингулец", который идет последним. Одесситы опережают клуб из Петрово только по дополнительным показателям.

Кто такой Александр Кучер

42-летний уроженец Киева, который получил признание, выступая за донецкий "Шахтер".

Кроме "горняков" играл за харьковские "Арсенал" и "Металлист", донецкий "Металлург", львовские "Карпаты", армянский "Бананц" и турецкий "Кайсериспор". Всего провел 492 официальных матча, забил 23 мяча.

В составе "Шахтера" был обладателем Кубка УЕФА, 7-кратным чемпионом Украины, 6-кратным обладателем Кубка и Суперкубка страны. В сборной Украины сыграл 57 матчей, забил 2 гола.

Как тренер работал с харьковским "Металлистом" и "Днепром-1". С днепровским коллективом завоевал серебряные медали чемпионата Украины-2022/23.