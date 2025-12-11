ФІФА забанила легендарний український клуб: що стало причиною жорстких санкцій

Одеський "Чорноморець" отримав жорсткі санкції від ФІФА, які діятимуть до 2027 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Міжнародної федерації футболу .

Як покарали одеситів

ФІФА ввела проти "Чорноморця" трансферний бан, який набув чинності 10 грудня 2025 року. Заборона охоплює три трансферні періоди – фактично півтора року, до літа 2027-го.

У цей час одеський клуб не зможе ані підписувати нових гравців, ані реєструвати вже запрошених.

Причина санкцій

Підставою для такого рішення стали фінансові борги перед колишніми футболістами та членами тренерського штабу.

Клуб раніше вже потрапляв під трансферний бан. Зокрема у грудні минулого року, "Чорноморець" був покараний через заборгованість по зарплаті перед своїм екс-гравцем Лукою Гучеком. Окрім цього футболіста, на клуб через невиплату зарплати скаржилися Зігі Бадібанга, Орест Кузик і Самсон Ієде.

ФІФА підтвердила, що "моряки" не виконали зобов'язання, тому проти них застосували санкції максимальної суворості.

Через це клубу доведеться завершувати поточний сезон і входити в новий без можливості підсилення. Єдиний вихід позбавитися бану – повністю врегулювати фінансові суперечки.

"Чорноморець" у 2025 році: що відомо

Поточний рік одеський колектив зустрів у статусі команди УПЛ. Проте в еліті перебував серед аутсайдерів. Незважаючи на зміну тренера – у березні Олександра Бабича замінив Олександр Кучер – команда фінішувала на останньому місці та вилетіла до Першої ліги.

У сезоні-2025/26 "Чорноморець" бореться за повернення до УПЛ. У Першій лізі після 18-ти турів команда йде третьою. Маючи 38 очкок, вона поступається столичному "Лівому Берегу" (39) та лідеру – чернівецькій "Буковині" (48).

Наступний офіційний поєдинок колектив зіграє вже в 2026 році.