ua en ru
Чт, 11 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

ФІФА забанила легендарний український клуб: що стало причиною жорстких санкцій

Четвер 11 грудня 2025 13:07
UA EN RU
ФІФА забанила легендарний український клуб: що стало причиною жорстких санкцій Фото: "Чорноморець" бореться за повернення в УПЛ (ФК "Чорноморець")
Автор: Андрій Костенко

Одеський "Чорноморець" отримав жорсткі санкції від ФІФА, які діятимуть до 2027 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Міжнародної федерації футболу.

Як покарали одеситів

ФІФА ввела проти "Чорноморця" трансферний бан, який набув чинності 10 грудня 2025 року. Заборона охоплює три трансферні періоди – фактично півтора року, до літа 2027-го.

У цей час одеський клуб не зможе ані підписувати нових гравців, ані реєструвати вже запрошених.

Причина санкцій

Підставою для такого рішення стали фінансові борги перед колишніми футболістами та членами тренерського штабу.

Клуб раніше вже потрапляв під трансферний бан. Зокрема у грудні минулого року, "Чорноморець" був покараний через заборгованість по зарплаті перед своїм екс-гравцем Лукою Гучеком. Окрім цього футболіста, на клуб через невиплату зарплати скаржилися Зігі Бадібанга, Орест Кузик і Самсон Ієде.

ФІФА підтвердила, що "моряки" не виконали зобов'язання, тому проти них застосували санкції максимальної суворості.

Через це клубу доведеться завершувати поточний сезон і входити в новий без можливості підсилення. Єдиний вихід позбавитися бану – повністю врегулювати фінансові суперечки.

"Чорноморець" у 2025 році: що відомо

Поточний рік одеський колектив зустрів у статусі команди УПЛ. Проте в еліті перебував серед аутсайдерів. Незважаючи на зміну тренера – у березні Олександра Бабича замінив Олександр Кучер – команда фінішувала на останньому місці та вилетіла до Першої ліги.

У сезоні-2025/26 "Чорноморець" бореться за повернення до УПЛ. У Першій лізі після 18-ти турів команда йде третьою. Маючи 38 очкок, вона поступається столичному "Лівому Берегу" (39) та лідеру – чернівецькій "Буковині" (48).

Наступний офіційний поєдинок колектив зіграє вже в 2026 році.

Раніше ми розповіли, як команда-сенсація виграла перше коло чемпіонату УПЛ.

Також ми писали, що "Динамо" має намір позбутися скандального легіонера вже взимку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол Черноморец ФІФА
Новини
Території та ЗАЕС. Axios дізналось деталі відповіді України на мирний план Трампа
Території та ЗАЕС. Axios дізналось деталі відповіді України на мирний план Трампа
Аналітика
Світла буде більше? Чи зможуть рішення Кабміну пом'якшити графіки відключень
Юрій Дощатов, Дмитро Сидоров Світла буде більше? Чи зможуть рішення Кабміну пом'якшити графіки відключень