ФИФА объявила хозяев ЧМ-2027 U20: турнир впервые будет проходить в двух странах

Пятница 03 октября 2025 19:59
UA EN RU
ФИФА объявила хозяев ЧМ-2027 U20: турнир впервые будет проходить в двух странах Чемпионат мира U20 2027 года состоится в Азербайджане и Узбекистане (фото: uaf.ua)
Автор: Екатерина Урсатий

Молодежный чемпионат мира по футболу U20 2027 года впервые будут принимать сразу две страны - Азербайджан и Узбекистан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФИФА.

Украина борется за плейоф на ЧМ-2025

Сейчас молодежная сборная Украины участвует в чемпионате мира-2025 в Чили - первый турнир для украинцев после шести лет перерыва.

После двух туров "сине-желтые" возглавляют группу по дополнительным показателям, опережая Парагвай. Для гарантирования выхода в плейоф команде достаточно набрать один балл в заключительном матче против Парагвая.

Третий тур группы В начнется 3 октября, матч Украина - Парагвай стартует в 23:00 по киевскому времени. Одновременно сыграет Панама против Республики Корея.

Исторический шаг для чемпионата U20

Мировое первенство U20-2027 станет 25-м в истории турнира, который впервые состоялся в 1977 году в Тунисе.

Последний раз чемпионат проводился в Азии в 2017 году в Южной Корее и ранее в Японии в 1979 году.

Совместное проведение в Азербайджане и Узбекистане станет новым этапом развития молодежного футбола на континенте.

Женский футбол также в фокусе ФИФА

На заседании совета ФИФА определили хозяина финального этапа женского Кубка чемпионов-2026 - турнир пройдет в Лондоне с 28 января по 1 февраля.

Кроме того, в календарь женских международных матчей добавили даты проведения женского Кубка наций-2026 в Африке - с 17 марта по 3 апреля.

Ранее мы сообщили, кого вызвали в молодежную сборную U-21 на матчи отбора Евро-2027.

Также мы писали, что Сергей Ребров объявил состав сборной Украины на матчи отбора ЧМ-2026.

