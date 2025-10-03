ua en ru
Пт, 03 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

ФІФА оголосила господарів ЧС-2027 U20: турнір вперше проходитиме в двох країнах

П'ятниця 03 жовтня 2025 19:59
UA EN RU
ФІФА оголосила господарів ЧС-2027 U20: турнір вперше проходитиме в двох країнах Чемпіонат світу U20 2027 року відбудеться в Азербайджані та Узбекистані (фото: uaf.ua)
Автор: Катерина Урсатій

Молодіжний чемпіонат світу з футболу U20 2027 року вперше прийматимуть одразу дві країни - Азербайджан та Узбекистан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФІФА.

Україна бореться за плейоф на ЧС-2025

Наразі молодіжна збірна України бере участь у чемпіонаті світу-2025 у Чилі - перший турнір для українців після шести років перерви.

Після двох турів "синьо-жовті" очолюють групу за додатковими показниками, випереджаючи Парагвай. Для гарантування виходу у плейоф команді достатньо набрати один бал у заключному матчі проти Парагваю.

Третій тур групи В розпочнеться 3 жовтня, матч Україна - Парагвай стартує о 23:00 за київським часом. Одночасно зіграє Панама проти Республіки Корея.

Історичний крок для чемпіонату U20

Світова першість U20-2027 стане 25-ю у історії турніру, який уперше відбувся у 1977 році в Тунісі.

Востаннє чемпіонат проводився в Азії у 2017 році в Південній Кореї та раніше в Японії у 1979 році.

Спільне проведення в Азербайджані та Узбекистані стане новим етапом розвитку молодіжного футболу на континенті.

Жіночий футбол також у фокусі ФІФА

На засіданні ради ФІФА визначили господаря фінального етапу жіночого Кубка чемпіонів-2026 - турнір пройде в Лондоні з 28 січня по 1 лютого.

Крім того, у календар жіночих міжнародних матчів додали дати проведення жіночого Кубка націй-2026 в Африці - з 17 березня по 3 квітня.

Раніше ми повідомили, кого викликали в молодіжну збірну U-21 на матчі відбору Євро-2027.

Також ми писали, що Сергій Ребров оголосив склад збірної України на матчі відбору ЧС-2026.

Читайте РБК-Україна в Google News
Узбекистан Чемпіонат світу Азербайджан Футбол
Новини
Росія вночі била по об'єктах газотранспортної інфраструктури, - Міненерго
Росія вночі била по об'єктах газотранспортної інфраструктури, - Міненерго
Аналітика
Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим
Юрій Дощатов, Ростислав Шаправський Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим