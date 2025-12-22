Фединчик о разговоре с первой женой на фоне развода с Денисенко: "Прилетел бумеранг"

Что Фединчик рассказал о своей бывшей

Не секрет, что Денисенко была второй женой актера. Его первая жена Виктория прожила с ним в браке год, а потом Фединчик влюбился в Наталку и ушел от избранницы. Сейчас же, говорит Андрей, он почувствовал на себе бумеранг.

"Было огромным ударом. Я скажу так, по-хорошему надо говорить правду... Приди, скажи: "Я не люблю тебя, не могу дальше с тобой идти". Будет тяжело и больно, но это не ложь. И тогда можно расходиться. В свое время я так сделал со своей женой. Мы поговорили с ней. Я сказал, что влюбился", - рассказал актер.

"Но все равно люди пишут мне: "Ты получил бумеранг, ты расплачиваешься". И они абсолютно правы. Моя позиция однозначна. Как только это произошло, я написал своей жене Виктории: "Это за тебя мне прилетел бумеранг". Я сразу это написал, потому что абсолютно уверен в этом", - подчеркнул он.

Фединчик рассказал об эффекте бумеранга (скриншот)

По словам актера, именно о таких вещах нужно говорить. Ведь если ты делаешь человеку больно, то потом "будешь отвечать". Фединчик не скрывает правду о своем прошлом и признает, что обидел свою первую жену.

"Если ты заставил человека страдать, а я заставил тогда свою жену страдать, потому что она мне доверяла - открывай ворота, ты будешь за это отвечать тоже. И карма - это не значит, что с тобой произойдет то же самое, что ты сделал. Не всегда так, потому что на такую ситуацию человек может по-другому среагировать", - сказал Андрей.

"Но ты почувствуешь, будет такая ситуация, чтобы ты почувствовал все те эмоции, которые испытал человек, которому ты сделал больно. Так работают законы этой планеты. И вот на это надо обращать внимание. Мой бумеранг достал меня через 10 лет", - подчеркнул он.

Фединчик также рассказал, что ему удалось сохранить хорошие отношения с Викторией. Ее комментарий под интервью Наталки он обсуждать не стал.

Что писала бывшая Фединчика

Напомним, первая жена Фединчика резко отреагировала на заявления Денисенко. Она не скрывала, что возмущена словами Наталки.

"Не лучшее решение давать настолько лживое интервью. Да, часть аудитории это проглотит, но не забывай, что есть люди, которые знают правду и готовы говорить", - написала Виктория.

Бывшая Фединчика разнесла Денисенко (скриншот)

Позже она вышла в Stories и упрекнула Денисенко за отношения с женатым мужчиной. Сама Наталья все обвинения игнорировала.

Первая жена Фединчика о Денисенко (скриншот)