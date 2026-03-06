RU

Фагот и Ольга Навроцкая расстались после 16 лет отношений

10:15 06.03.2026 Пт
2 мин
Еще в прошлом году певец подогревал слухи о разрыве пары
aimg Иванна Пашкевич
Фагот и Ольга Навроцкая (фото: instagram.com/navrolya_)

Участник группы "ТНМК" Олег Михайлюта, более известный как Фагот, и дизайнер Ольга Навроцкая разошлись после 16 лет отношений.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Instagram телеведущей Марички Падалко, в котором она рассказала о разрыве пары.

Больше интересного: Харчишин поставил точку в вопросе отношений с Соколовой

Фагот и Ольга Навроцкая больше не вместе

Дизайнер стала новой гостьей YouTube-проекта “Марічка”. Однако накануне выхода выпуска сообщила его ведущей Маричке Падалко, что они с музыкантом больше не вместе.

"Буквально перед выходом этого разговора Ольга Навроцкая сообщила мне о разрыве отношений со своим долговременным партнером Олегом Михайлютой (Фаготом)", - написала журналистка.

Подробностей расставания Ольга пока не раскрыла.

Впрочем, по словам Падалко, Навроцкая пообещала позже рассказать больше. Ведущая также пожелала ей счастья, в том числе и в этом решении.

Фагот и Ольга Навроцкая (фото: instagram.com/navrolya_)

"Что именно? Ольга Навроцкая пообещала рассказать позже. А пока мы желаем ей быть счастливой в этом моменте и в этом решении", - добавила Маричка.

Напомним, пара состояла в отношениях 16 лет, из которых последние 12 жила вместе.

Однако официально оформлять брак они не спешили. Общих детей у пары нет.

У Олега Михайлюты есть сын Никита от отношений с журналисткой Анастасией Будкиной.

Еще в прошлом году в сети появились слухи о возможном расставании пары. Тогда распространилось видео, на котором якобы музыкант гуляет по улицам Львова, держа за руку неизвестную девушку.

@star.ukraine

оригинальный звук - LYUKSI

Сам Фагот долгое время не реагировал на эти сплетни, но впоследствии прокомментировал ситуацию в одном из интервью.

"Много чего говорят. Зачем комментировать все, что не хочешь комментировать? Я не знаю, о каком именно видео вы говорите, поэтому зачем об этом сейчас говорить? Я мог с кем угодно за ручку держаться", - заявил он.

