"Сдерживаю обещание". Харчишин поставил точку в вопросе отношений с Соколовой (видео)
Валерий Харчишин ответил на вопрос о решении признать отношения с журналисткой Яниной Соколовой. Артист сказал, почему предпочитает не комментировать прошлое и кто сейчас занимает место в его сердце.
Об этом музыкант рассказал в интервью РБК-Украина.
Что Харчишин сказал об отношениях с Соколовой
Музыкант не хочет комментировать прошлое с журналисткой. Причиной является обещание, которое он дал.
"Из уважения к госпоже я держу слово и обещание. Поставлю точку на этом вопросе. Мы не обсуждаем и не поднимаем прошлое, как она, так и я", - сказал он.
Личная жизнь сейчас
Валерий также прокомментировал, свободно ли его сердце на данном этапе жизни.
"Я всегда свободен. Когда я в отношениях несвободен, тогда я убегаю от тех отношений. И я ценю прежде всего свободу в любых отношениях", - отметил он.
Музыкант не стал точно говорить, есть ли у него дама сердца.
"Свободный, несвободный, дама сердца. У меня как минимум три дамы, к которым я хорошо отношусь и привязан сердцем", - поделился он.
В то же время ранее в другом интервью артист подтвердил наличие подруги, к которой есть чувства.
Харчишин прокомментировал личную жизнь (фото: РБК-Украина)
Что говорил о Соколовой ранее
Напомним, в сентябре 2025 года Валерий официально подтвердил романтические отношения с журналисткой.
Это был "вынужденный каминг-аут", поскольку молчание породило слухи, которые начали мешать работе.
Музыкант тогда отметил, что "определенный период своей жизни был с Яниной", но в итоге эти отношения завершились.
Сколова и Харчишин (фото: instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr)
Сама журналистка после признания бывшего заговорила о мужской измене, а затем еще раз выразила свою позицию по поводу разговоров о личной жизни.
О разрушенном доме в Гостомеле, будущем группы "Друга Ріка", сыне в ВСУ и почему считает себя плохим отцом - смотрите полный разговор с Харчишиным на канале РБК-Украина LIFE.
Еще больше интересного:
Харчишин раскрыл правду об известном певце-предателе
Харчишин превратился в "рыбу" ради 15 миллионов для ГУР.