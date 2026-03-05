ua en ru
"Сдерживаю обещание". Харчишин поставил точку в вопросе отношений с Соколовой (видео)

23:47 05.03.2026 Чт
2 мин
Музыкант заинтриговал подробностями личной жизни и раскрыл обещание, которое дал бывшей.
aimg Сюзанна Аль Мариди
"Сдерживаю обещание". Харчишин поставил точку в вопросе отношений с Соколовой (видео) Валерий Харчишин и Янина Соколова (коллаж: РБК-Украина)

Валерий Харчишин ответил на вопрос о решении признать отношения с журналисткой Яниной Соколовой. Артист сказал, почему предпочитает не комментировать прошлое и кто сейчас занимает место в его сердце.

Об этом музыкант рассказал в интервью РБК-Украина.

Больше интересного: Харчишин назвал звание сына-военного

Что Харчишин сказал об отношениях с Соколовой

Музыкант не хочет комментировать прошлое с журналисткой. Причиной является обещание, которое он дал.

"Из уважения к госпоже я держу слово и обещание. Поставлю точку на этом вопросе. Мы не обсуждаем и не поднимаем прошлое, как она, так и я", - сказал он.

Личная жизнь сейчас

Валерий также прокомментировал, свободно ли его сердце на данном этапе жизни.

"Я всегда свободен. Когда я в отношениях несвободен, тогда я убегаю от тех отношений. И я ценю прежде всего свободу в любых отношениях", - отметил он.

Музыкант не стал точно говорить, есть ли у него дама сердца.

"Свободный, несвободный, дама сердца. У меня как минимум три дамы, к которым я хорошо отношусь и привязан сердцем", - поделился он.

В то же время ранее в другом интервью артист подтвердил наличие подруги, к которой есть чувства.

&quot;Сдерживаю обещание&quot;. Харчишин поставил точку в вопросе отношений с Соколовой (видео)Харчишин прокомментировал личную жизнь (фото: РБК-Украина)

Что говорил о Соколовой ранее

Напомним, в сентябре 2025 года Валерий официально подтвердил романтические отношения с журналисткой.

Это был "вынужденный каминг-аут", поскольку молчание породило слухи, которые начали мешать работе.

Музыкант тогда отметил, что "определенный период своей жизни был с Яниной", но в итоге эти отношения завершились.

&quot;Сдерживаю обещание&quot;. Харчишин поставил точку в вопросе отношений с Соколовой (видео)Сколова и Харчишин (фото: instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr)

Сама журналистка после признания бывшего заговорила о мужской измене, а затем еще раз выразила свою позицию по поводу разговоров о личной жизни.

О разрушенном доме в Гостомеле, будущем группы "Друга Ріка", сыне в ВСУ и почему считает себя плохим отцом - смотрите полный разговор с Харчишиным на канале РБК-Украина LIFE.

Харчишин раскрыл правду об известном певце-предателе

Харчишин превратился в "рыбу" ради 15 миллионов для ГУР.

Янина Соколова Валерий Харчишин
