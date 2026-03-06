Фагот і Ольга Навроцька розійшлися після 16 років стосунків

Учасник гурту "ТНМК" Олег Михайлюта, більш відомий як Фагот, і дизайнерка Ольга Навроцька розійшлися після 16 років стосунків.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на допис в Instagram телеведучої Марічки Падалко, в якому вона розповіла про розрив пари.
Дизайнерка стала новою гостею YouTube-проєкту “Марічка”. Однак напередодні виходу випуску повідомила його ведучій Марічці Падалко, що вони з музикантом більше не разом.
"Буквально перед виходом цієї розмови Ольга Навроцька повідомила мене про розірвання стосунків зі своїм довготривалим партнером Олегом Михайлютою (Фаготом)", - написала журналістка.
Подробиць розставання Ольга поки не розкрила.
Втім, за словами Падалко, Навроцька пообіцяла пізніше розповісти більше. Ведуча також побажала їй щастя, зокрема і в цьому рішенні.
"Що саме? Ольга Навроцька пообіцяла розповісти згодом. А поки ми бажаємо їй бути щасливою в цьому моменті і в цьому рішенні", - додала Марічка.
Нагадаємо, пара перебувала у стосунках 16 років, з яких останні 12 жила разом.
Однак офіційно оформлювати шлюб вони не поспішали. Спільних дітей у пари немає.
У Олега Михайлюти є син Микита від стосунків із журналісткою Анастасією Будкіною.
Ще торік у мережі з’явилися чутки про можливе розставання пари. Тоді поширилося відео, на якому нібито музикант гуляє вулицями Львова, тримаючи за руку невідому дівчину.
@star.ukraine оригінальний звук - LYUKSI
Сам Фагот довгий час не реагував на ці плітки, але згодом прокоментував ситуацію в одному з інтерв’ю.
"Багато чого говорять. Нащо коментувати все, що не хочеш коментувати? Я не знаю, про яке саме відео ви говорите, тому нащо про це зараз говорити? Я міг із ким завгодно за ручку триматися", - заявив він.
Ще більше цікавого:
Дівчина Ханумака оголосила про їхнє розставання і звинуватила його у боргах