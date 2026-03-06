Фагот і Ольга Навроцька розійшлися після 16 років стосунків

Учасник гурту "ТНМК" Олег Михайлюта, більш відомий як Фагот, і дизайнерка Ольга Навроцька розійшлися після 16 років стосунків.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на допис в Instagram телеведучої Марічки Падалко, в якому вона розповіла про розрив пари.

Фагот і Ольга Навроцька більше не разом

Дизайнерка стала новою гостею YouTube-проєкту “Марічка”. Однак напередодні виходу випуску повідомила його ведучій Марічці Падалко, що вони з музикантом більше не разом.

"Буквально перед виходом цієї розмови Ольга Навроцька повідомила мене про розірвання стосунків зі своїм довготривалим партнером Олегом Михайлютою (Фаготом)", - написала журналістка.

Подробиць розставання Ольга поки не розкрила.

Втім, за словами Падалко, Навроцька пообіцяла пізніше розповісти більше. Ведуча також побажала їй щастя, зокрема і в цьому рішенні.

Фагот і Ольга Навроцька (фото: instagram.com/navrolya_)

"Що саме? Ольга Навроцька пообіцяла розповісти згодом. А поки ми бажаємо їй бути щасливою в цьому моменті і в цьому рішенні", - додала Марічка.

Нагадаємо, пара перебувала у стосунках 16 років, з яких останні 12 жила разом.

Однак офіційно оформлювати шлюб вони не поспішали. Спільних дітей у пари немає.

У Олега Михайлюти є син Микита від стосунків із журналісткою Анастасією Будкіною.

Ще торік у мережі з’явилися чутки про можливе розставання пари. Тоді поширилося відео, на якому нібито музикант гуляє вулицями Львова, тримаючи за руку невідому дівчину.

Сам Фагот довгий час не реагував на ці плітки, але згодом прокоментував ситуацію в одному з інтерв’ю.

"Багато чого говорять. Нащо коментувати все, що не хочеш коментувати? Я не знаю, про яке саме відео ви говорите, тому нащо про це зараз говорити? Я міг із ким завгодно за ручку триматися", - заявив він.