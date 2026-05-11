"Фабрика звезд" возвращается: стало известно, кто станет ведущим нового сезона

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение платформы SWEET.TV в Threads .

Ведущим обновленного проекта "Фабрика звезд" стал певец Владимир Дантес, для которого участие в шоу является особенным, ведь именно после победы во втором сезоне шоу началась его карьера.

В соцсетях артист признался, что считает нынешний момент идеальным для возвращения культового формата.

"Уверен - это очень правильный момент для возвращения. Потому что сегодня артист - это уже не только человек, который умеет петь. Это человек, который имеет что сказать, пишет музыку, имеет свою позицию, создает себя и свой стиль. И разбирается во всех звеньях производства", - прокомментировал он в Instagram.

По словам создателей шоу, новая "Фабрика звезд" должна стать не просто талант-проектом, а большой платформой для развития молодых исполнителей.

"Фабрика звезд" возвращается с новым ведущим (скриншот)

"Фабрика звезд" станет полноценной платформой для новых артистов. В течение всей осени участники будут работать с лучшими профессионалами нашей музыкальной индустрии. И я точно знаю, насколько сильно такой опыт может повлиять на твое будущее. Я рад, что могу быть рядом в момент рождения новых звезд. Это почет", - говорит артист.

Певец также объяснил, почему считает "Фабрику звезд" одним из самых успешных музыкальных форматов в Украине.

"Это возможность сразу получить свою песню на всех музыкальных площадках, исполнить авторский трек перед большой аудиторией, поработать с невероятными клипмейкерами, хореографами, постановщиками, записаться на крутой студии", - поделился мыслями Владимир.

"Ни один другой проект за такое короткое время не дал столько артистов, которые остаются на сцене уже 17-18 лет. Нет другого проекта, из которого вышло бы 10-11 артистов, которых до сих пор все знают, помнят и слушают. Именно поэтому для меня это один из самых уникальных и сильных проектов", - добавил он.

Владимир Дантес стал ведущим "Фабрики звезд" (фото: instagram.com/volodymyrdantes)

К слову, ранее в интервью РБК-Украина продюсер Владимир Завадюк также рассказывал, что новый сезон хотят сделать максимально современным и адаптированным к нынешнему музыкальному рынку.

"Я уверен в "Фабрике", я знаю, как любят вокальные шоу в нашей стране. Но время, в котором мы живем, изменилось. Сейчас очень много механизмов для того, чтобы тестить контент. И мне бы хотелось, чтобы треки, которые будут релизить наши выпускники, сразу появлялись на стриминговых музыкальных платформах", - делился он.