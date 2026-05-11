Головна » Розваги » Шоу бізнес

"Фабрика зірок" повертається: стало відомо, хто стане ведучим нового сезону

14:12 11.05.2026 Пн
3 хв
Організатори вже розкрили перші деталі нового сезону
aimg Іванна Пашкевич
Володимир Дантес (фото: instagram.com/volodymyrdantes)
Організатори легендарного шоу "Фабрика зірок" офіційно оголосили про повернення проєкту та розкрили, хто стане ведучим нового сезону.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на допис платформи SWEET.TV у Threads.

Ведучим оновленого проєкту "Фабрика зірок" став співак Володимир Дантес, для якого участь у шоу є особливою, адже саме після перемоги у другому сезоні шоу розпочалася його кар’єра.

У соцмережах артист зізнався, що вважає нинішній момент ідеальним для повернення культового формату.

"Впевнений - це дуже правильний момент для повернення. Бо сьогодні артист - це вже не лише людина, яка вміє співати. Це людина, яка має що сказати, пише музику, має свою позицію, створює себе і свій стиль. І знається на всіх ланках виробництва", - прокоментував він в Instagram.

За словами творців шоу, нова "Фабрика зірок" має стати не просто талант-проєктом, а великою платформою для розвитку молодих виконавців.

"Фабрика зірок" повертається з новим ведучим (скріншот)

"Фабрика зірок" стане повноцінною платформою для нових артистів. Протягом всієї осені учасники будуть працювати з найкращими професіоналами нашої музичної індустрії. І я точно знаю, наскільки сильно такий досвід може вплинути на твоє майбутнє. Я радий, що можу бути поруч в момент народження нових зірок. Це шана", - каже артист.

Співак також пояснив, чому вважає “Фабрику зірок” одним із найуспішніших музичних форматів в Україні.

"Це можливість одразу отримати свою пісню на всіх музичних майданчиках, виконати авторський трек перед великою аудиторією, попрацювати з неймовірними кліпмейкерами, хореографами, постановниками, записатися на крутій студії", - поділився думками Володимир.

"Жоден інший проєкт за такий короткий час не дав стільки артистів, які залишаються на сцені вже 17-18 років. Немає іншого проєкту, з якого вийшло б 10-11 артистів, яких досі всі знають, пам'ятають і слухають. Саме тому для мене це один із найунікальніших і найсильніших проєктів", - додав він.

Володимир Дантес став ведучим "Фабрики зірок" (фото: instagram.com/volodymyrdantes)

До слова, раніше в інтерв’ю РБК-Україна продюсер Володимир Завадюк також розповідав, що новий сезон хочуть зробити максимально сучасним і адаптованим до нинішнього музичного ринку.

"Я впевнений в "Фабриці", я знаю, як люблять вокальні шоу в нашій країні. Та час, в якому ми живемо, змінився. Зараз дуже багато механізмів для того, щоб тестити контент. І мені б хотілося, щоб треки, які будуть релізити наші випускники, одразу з’являлись на стрімінгових музичних платформах”, - ділився він.

