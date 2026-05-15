"Евровидение-2026": порядок выступлений и номер Украины в финале
После второго полуфинала "Евровидения-2026" организаторы объявили порядок выступлений в гранд-финале, который состоится уже завтра, 16 мая, в Вене.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт международного песенного конкурса.
Сколько стран выступят в финале
Организаторы 70-го международного песенного конкурса "Евровидение" после второго полуфинала традиционно провели жеребьевку, где определились с порядком выступлений артистов в гранд-финале.
В финале примут участие 25 стран. Из двух полуфиналов в главный концерт прошли 20 участников.
К ним присоединятся представители стран, которые автоматически попадают в финал: Австрия (страна-организатор), а также Великобритания, Германия, Италия, Испания и Франция - государства так называемой "большой пятерки".
Под каким номером LELEKA выступит в финале "Евровидения-2026"
LELEKA выйдет на сцену под номером "7" с песней "Ridnym".
Отметим, что этот счастливый номер Украина получает второй год подряд - в 2025-м группа Ziferblat с песней "Bird of Pray" также выступала в финале под номером "7". В итоге они заняли 9-е место среди 26 стран.
В каком порядке будут выступать страны в финале "Евровидения-2026"
- Дания: Søren Torpegaard Lund "Før Vi Går Hjem"
- Германия: Sarah Engels "Fire"
- Израиль: Noam Bettan "Michelle"
- Бельгия: ESSYLA "Dancing on the Ice"
- Албания: Alis "Nân"
- Греция: Akylas "Ferto"
- Украина: LELÉKA "Ridnym"
- Австралия: Delta Goodrem "Eclipse"
- Сербия: LAVINA "Kraj Mene"
- Мальта: AIDAN "Bella"
- Чехия: Daniel Zizka "CROSSROADS"
- Болгария: DARA "Bangaranga"
- Хорватия: LELEK "Andromeda"
- Великобритания: LOOK MUM NO COMPUTER "Eins, Zwei, Drei"
- Франция: Monroe "Regarde!"
- Молдова: Satoshi "Viva, Moldova!"
- Финляндия: Linda Lampenius x Pete Parkkonen "Liekinheitin"
- Польша: ALICJA "Pray"
- Литва: Lion Ceccah "Sólo Quiero Más"
- Швеция: FELICIA "My System"
- Кипр: Antigoni "JALLA"
- Италия: Sal Da Vinci "Per Semper Sì"
- Норвегия: JONAS LOVV "YA YA YA YA"
- Румыния: Alexandra Căpitănescu "Choke Me"
- Австрия: COSMÓ "Tanzschein"
