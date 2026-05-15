"Евровидение-2026": порядок выступлений и номер Украины в финале

После второго полуфинала "Евровидения-2026" организаторы объявили порядок выступлений в гранд-финале, который состоится уже завтра, 16 мая, в Вене.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт международного песенного конкурса.

Сколько стран выступят в финале

Организаторы 70-го международного песенного конкурса "Евровидение" после второго полуфинала традиционно провели жеребьевку, где определились с порядком выступлений артистов в гранд-финале.

В финале примут участие 25 стран. Из двух полуфиналов в главный концерт прошли 20 участников.

К ним присоединятся представители стран, которые автоматически попадают в финал: Австрия (страна-организатор), а также Великобритания, Германия, Италия, Испания и Франция - государства так называемой "большой пятерки".

Под каким номером LELEKA выступит в финале "Евровидения-2026"

LELEKA выйдет на сцену под номером "7" с песней "Ridnym".

Отметим, что этот счастливый номер Украина получает второй год подряд - в 2025-м группа Ziferblat с песней "Bird of Pray" также выступала в финале под номером "7". В итоге они заняли 9-е место среди 26 стран.

В каком порядке будут выступать страны в финале "Евровидения-2026"

Дания: Søren Torpegaard Lund "Før Vi Går Hjem" Германия: Sarah Engels "Fire" Израиль: Noam Bettan "Michelle" Бельгия: ESSYLA "Dancing on the Ice" Албания: Alis "Nân" Греция: Akylas "Ferto" Украина: LELÉKA "Ridnym" Австралия: Delta Goodrem "Eclipse" Сербия: LAVINA "Kraj Mene" Мальта: AIDAN "Bella" Чехия: Daniel Zizka "CROSSROADS" Болгария: DARA "Bangaranga" Хорватия: LELEK "Andromeda" Великобритания: LOOK MUM NO COMPUTER "Eins, Zwei, Drei" Франция: Monroe "Regarde!" Молдова: Satoshi "Viva, Moldova!" Финляндия: Linda Lampenius x Pete Parkkonen "Liekinheitin" Польша: ALICJA "Pray" Литва: Lion Ceccah "Sólo Quiero Más" Швеция: FELICIA "My System" Кипр: Antigoni "JALLA" Италия: Sal Da Vinci "Per Semper Sì" Норвегия: JONAS LOVV "YA YA YA YA" Румыния: Alexandra Căpitănescu "Choke Me" Австрия: COSMÓ "Tanzschein"

Порядок выступления в финале 16 мая (фото: eurovision.com)