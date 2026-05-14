Все выступления второго полуфинала "Евровидения-2026": чем поражали участники на сцене (видео)

23:59 14.05.2026 Чт
1 мин
Зрители увидели номер Украины и яркие постановки конкурсантов, которые боролись за место в финале
aimg Иванна Пашкевич
Все выступления второго полуфинала "Евровидения-2026": чем поражали участники на сцене (видео) Как выступили участники второго полуфинала "Евровидения" (фото: instagram.com/eurovision)
В Вене отгремел второй полуфинал "Евровидения-2026", в котором на сцену вышла представительница Украины LELÉKA и еще 15 конкурсантов. Зрители увидели все - от чувственных баллад до громких танцевальных постановок и главных фаворитов нынешнего шоу.

РБК-Украина собрало выступления всех артистов вечера.

Болгария. Dara - Bangaranga;

Азербайджан. Jiva - Just Go;

Румыния. Alexandra Căpitănescu - Choke Me;

Люксембург. Ева Мария - Mother Nature;

Чехия. Даниэль Жижка - Crossroads;

Франция. Monroe - Regarde;

Армения. Simón - Paloma Rumba;

Швейцария. Вероника Фусаро - Алиса;

Кипр. Antigoni - Jalla;

Австрия. Cosmó - Tanzschein;

Латвия. Atvara - Ēnā;

Дания. Серен Торпегор Лунд - Før vi går hjem;

Австралия. Дельта Гудрем - Eclipse;

Украина. LELÉKA - Ridnym;

Великобритания. Look Mum No Computer - Eins, Zwei, Drei;

Албания. Alis - Nân;

Мальта. Эйдан - Bella;

Норвегия. Jonas Lovv - Ya ya ya ya.

Кто попал в финал 12 мая

Напомним, в первом полуфинале было определено 10 стран, которые переходят в финал. Это:

  • Греция
  • Финляндия
  • Бельгия
  • Швеция
  • Молдова
  • Израиль
  • Сербия
  • Хорватия
  • Литва
  • Польша

