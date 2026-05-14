Все выступления второго полуфинала "Евровидения-2026": чем поражали участники на сцене (видео)
В Вене отгремел второй полуфинал "Евровидения-2026", в котором на сцену вышла представительница Украины LELÉKA и еще 15 конкурсантов. Зрители увидели все - от чувственных баллад до громких танцевальных постановок и главных фаворитов нынешнего шоу.
РБК-Украина собрало выступления всех артистов вечера.
Болгария. Dara - Bangaranga;
Азербайджан. Jiva - Just Go;
Румыния. Alexandra Căpitănescu - Choke Me;
Люксембург. Ева Мария - Mother Nature;
Чехия. Даниэль Жижка - Crossroads;
Франция. Monroe - Regarde;
Армения. Simón - Paloma Rumba;
Швейцария. Вероника Фусаро - Алиса;
Кипр. Antigoni - Jalla;
Австрия. Cosmó - Tanzschein;
Латвия. Atvara - Ēnā;
Дания. Серен Торпегор Лунд - Før vi går hjem;
Австралия. Дельта Гудрем - Eclipse;
Украина. LELÉKA - Ridnym;
Великобритания. Look Mum No Computer - Eins, Zwei, Drei;
Албания. Alis - Nân;
Мальта. Эйдан - Bella;
Норвегия. Jonas Lovv - Ya ya ya ya.
Кто попал в финал 12 мая
Напомним, в первом полуфинале было определено 10 стран, которые переходят в финал. Это:
- Греция
- Финляндия
- Бельгия
- Швеция
- Молдова
- Израиль
- Сербия
- Хорватия
- Литва
- Польша