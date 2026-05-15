"Євробачення-2026": порядок виступів та номер України у фіналі

11:41 15.05.2026 Пт
2 хв
Україна виступить у першій половині фіналу, і це може мати велике значення
aimg Катерина Собкова
"Євробачення-2026": порядок виступів та номер України у фіналі LELEKA (фото: instagram.com/leleka_music)
Після другого півфіналу "Євробачення-2026" організатори оголосили порядок виступів у гранд-фіналі, який відбудеться вже завтра, 16 травня, у Відні.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт міжнародного пісенного конкурсу.

Більше цікавого: LELEKA на "Євробаченні-2026": 7 фактів про представницю України, які важливо знати

Скільки країн виступить у фіналі

Організатори 70-го міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення" після другого півфіналу традиційно провели жеребкування, де визначились із порядком виступів артистів у гранд-фіналі.

У фіналі візьмуть участь 25 країн. З двох півфіналів до головного концерту пройшли 20 учасників.

До них приєднаються представники країн, які автоматично потрапляють у фінал: Австрія (країна-організаторка), а також Велика Британія, Німеччина, Італія, Іспанія та Франція - держави так званої "великої п’ятірки".

Під яким номером LELEKA виступить у фіналі "Євробачення-2026"

LELEKA вийде на сцену під номером "7" з піснею "Ridnym".

Зазначимо, що цей щасливий номер Україна отримує другий рік поспіль - в 2025-му гурт Ziferblat з піснею "Bird of Pray" також виступав у фіналі під номером "7". У підсумку вони зайняли 9-те місце серед 26 країн.

В якому порядку виступатимуть країни у фіналі "Євробачення-2026"

  1. Данія: Søren Torpegaard Lund "Før Vi Går Hjem"
  2. Німеччина: Sarah Engels "Fire"
  3. Ізраїль: Noam Bettan "Michelle"
  4. Бельгія: ESSYLA "Dancing on the Ice"
  5. Албанія: Alis "Nân"
  6. Греція: Akylas "Ferto"
  7. Україна: LELÉKA "Ridnym"
  8. Австралія: Delta Goodrem "Eclipse"
  9. Сербія: LAVINA "Kraj Mene"
  10. Мальта: AIDAN "Bella"
  11. ​​Чехія: Daniel Zizka "CROSSROADS"
  12. Болгарія: DARA "Bangaranga"
  13. Хорватія: LELEK "Andromeda"
  14. Велика Британія: LOOK MUM NO COMPUTER "Eins, Zwei, Drei"
  15. Франція: Monroe "Regarde !"
  16. Молдова: Satoshi "Viva, Moldova!"
  17. Фінляндія: Linda Lampenius x Pete Parkkonen "Liekinheitin"
  18. Польща: ALICJA "Pray"
  19. Литва: Lion Ceccah "Sólo Quiero Más"
  20. Швеція: FELICIA "My System"
  21. Кіпр: Antigoni "JALLA"
  22. Італія: Sal Da Vinci "Per Semper Sì"
  23. Норвегія: JONAS LOVV "YA YA YA"
  24. Румунія: Alexandra Căpitănescu "Choke Me"
  25. Австрія: COSMÓ "Tanzschein"

"Євробачення-2026": порядок виступів та номер України у фіналі (фото: eurovision.com)

Почався обмін "1000 на 1000": скільки військових повернули з полону першим етапом
"Я не готовий до війни" – це відмазка. Прийди, а ми навчимо": інтерв'ю з бійцем Шаманбату
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Я не готовий до війни" – це відмазка. Прийди, а ми навчимо": інтерв'ю з бійцем Шаманбату