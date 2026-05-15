"Євробачення-2026": порядок виступів та номер України у фіналі
Після другого півфіналу "Євробачення-2026" організатори оголосили порядок виступів у гранд-фіналі, який відбудеться вже завтра, 16 травня, у Відні.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт міжнародного пісенного конкурсу.
Скільки країн виступить у фіналі
Організатори 70-го міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення" після другого півфіналу традиційно провели жеребкування, де визначились із порядком виступів артистів у гранд-фіналі.
У фіналі візьмуть участь 25 країн. З двох півфіналів до головного концерту пройшли 20 учасників.
До них приєднаються представники країн, які автоматично потрапляють у фінал: Австрія (країна-організаторка), а також Велика Британія, Німеччина, Італія, Іспанія та Франція - держави так званої "великої п’ятірки".
Під яким номером LELEKA виступить у фіналі "Євробачення-2026"
LELEKA вийде на сцену під номером "7" з піснею "Ridnym".
Зазначимо, що цей щасливий номер Україна отримує другий рік поспіль - в 2025-му гурт Ziferblat з піснею "Bird of Pray" також виступав у фіналі під номером "7". У підсумку вони зайняли 9-те місце серед 26 країн.
В якому порядку виступатимуть країни у фіналі "Євробачення-2026"
- Данія: Søren Torpegaard Lund "Før Vi Går Hjem"
- Німеччина: Sarah Engels "Fire"
- Ізраїль: Noam Bettan "Michelle"
- Бельгія: ESSYLA "Dancing on the Ice"
- Албанія: Alis "Nân"
- Греція: Akylas "Ferto"
- Україна: LELÉKA "Ridnym"
- Австралія: Delta Goodrem "Eclipse"
- Сербія: LAVINA "Kraj Mene"
- Мальта: AIDAN "Bella"
- Чехія: Daniel Zizka "CROSSROADS"
- Болгарія: DARA "Bangaranga"
- Хорватія: LELEK "Andromeda"
- Велика Британія: LOOK MUM NO COMPUTER "Eins, Zwei, Drei"
- Франція: Monroe "Regarde !"
- Молдова: Satoshi "Viva, Moldova!"
- Фінляндія: Linda Lampenius x Pete Parkkonen "Liekinheitin"
- Польща: ALICJA "Pray"
- Литва: Lion Ceccah "Sólo Quiero Más"
- Швеція: FELICIA "My System"
- Кіпр: Antigoni "JALLA"
- Італія: Sal Da Vinci "Per Semper Sì"
- Норвегія: JONAS LOVV "YA YA YA"
- Румунія: Alexandra Căpitănescu "Choke Me"
- Австрія: COSMÓ "Tanzschein"
