"Євробачення-2026": порядок виступів та номер України у фіналі

Після другого півфіналу "Євробачення-2026" організатори оголосили порядок виступів у гранд-фіналі, який відбудеться вже завтра, 16 травня, у Відні.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт міжнародного пісенного конкурсу.

Скільки країн виступить у фіналі

Організатори 70-го міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення" після другого півфіналу традиційно провели жеребкування, де визначились із порядком виступів артистів у гранд-фіналі.

У фіналі візьмуть участь 25 країн. З двох півфіналів до головного концерту пройшли 20 учасників.

До них приєднаються представники країн, які автоматично потрапляють у фінал: Австрія (країна-організаторка), а також Велика Британія, Німеччина, Італія, Іспанія та Франція - держави так званої "великої п’ятірки".

Під яким номером LELEKA виступить у фіналі "Євробачення-2026"

LELEKA вийде на сцену під номером "7" з піснею "Ridnym".

Зазначимо, що цей щасливий номер Україна отримує другий рік поспіль - в 2025-му гурт Ziferblat з піснею "Bird of Pray" також виступав у фіналі під номером "7". У підсумку вони зайняли 9-те місце серед 26 країн.

В якому порядку виступатимуть країни у фіналі "Євробачення-2026"

Данія: Søren Torpegaard Lund "Før Vi Går Hjem" Німеччина: Sarah Engels "Fire" Ізраїль: Noam Bettan "Michelle" Бельгія: ESSYLA "Dancing on the Ice" Албанія: Alis "Nân" Греція: Akylas "Ferto" Україна: LELÉKA "Ridnym" Австралія: Delta Goodrem "Eclipse" Сербія: LAVINA "Kraj Mene" Мальта: AIDAN "Bella" ​​Чехія: Daniel Zizka "CROSSROADS" Болгарія: DARA "Bangaranga" Хорватія: LELEK "Andromeda" Велика Британія: LOOK MUM NO COMPUTER "Eins, Zwei, Drei" Франція: Monroe "Regarde !" Молдова: Satoshi "Viva, Moldova!" Фінляндія: Linda Lampenius x Pete Parkkonen "Liekinheitin" Польща: ALICJA "Pray" Литва: Lion Ceccah "Sólo Quiero Más" Швеція: FELICIA "My System" Кіпр: Antigoni "JALLA" Італія: Sal Da Vinci "Per Semper Sì" Норвегія: JONAS LOVV "YA YA YA" Румунія: Alexandra Căpitănescu "Choke Me" Австрія: COSMÓ "Tanzschein"

