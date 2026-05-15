Стали известны все финалисты "Евровидения-2026": кто прошел после второго полуфинала

В четверг, 14 мая, состоялся второй полуфинал "Евровидения-2026". Именно в нем за путевку в гранд-финал боролась представительница Украины LELÉKA с песней "Ridnym".

РБК-Украина рассказывает, кто прошел в финал и какие страны завершили свое участие в конкурсе.

Кто попал в финал "Евровидения-2026"

Как и во время первого полуфинала, голосование открыли сразу после выступлений всех участников.

По результатам зрительского голосования в финал прошли следующие страны:

Болгария

Украина

Норвегия

Австралия

Румыния

Мальта

Кипр

Албания

Дания

Чехия

В то же время конкурс покинули:

Азербайджан

Люксембург

Армения

Швейцария

Латвия

Как выступила Украина

LELÉKA вышла на сцену под номером 12 с композицией "Ridnym", которая еще до конкурса привлекла внимание слушателей нежностью и эмоциональной глубиной.

Номер артистки начался с прохода по белому подиуму к бандуристу Ярославу Джусю.

Таким образом команда сделала акцент на украинском народном инструменте и его аутентичном звучании.

Главным эмоциональным моментом постановки стала кульминация с длинной высокой нотой, которую артистка исполнила в конце выступления.

Для сцены LELÉKA выбрала белый образ с черными акцентами, из-за чего зрители сравнили ее с аистом.

Певица выступала в белом платье поверх брюк, а многослойные элементы ткани двигались вместе с ней и усиливали драматизм номера.

Особое внимание публики привлек финал постановки, когда светлый костюм постепенно сменился на красный цвет, напоминающий театральный занавес.

Эмоциональное выступление LELÉKA не оставило зрителей равнодушными и принесло Украине заветное место в финале.

Полный список финалистов "Евровидения-2026"

После двух полуфиналов список финалистов конкурса выглядит так:

Греция

Финляндия

Бельгия

Швеция

Молдова

Израиль

Сербия

Хорватия

Литва

Польша

Болгария

Украина

Норвегия

Австралия

Румыния

Мальта

Кипр

Албания

Дания

Чехия

Гранд-финал "Евровидения-2026" состоится уже 16 мая в Вене.