ua en ru
Пт, 15 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Стали известны все финалисты "Евровидения-2026": кто прошел после второго полуфинала

00:15 15.05.2026 Пт
2 мин
В Вене завершился второй полуфинал юбилейного 70-го "Евровидения"
aimg Иванна Пашкевич
Стали известны все финалисты "Евровидения-2026": кто прошел после второго полуфинала Результаты второго полуфинала "Евровидения-2026" (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

В четверг, 14 мая, состоялся второй полуфинал "Евровидения-2026". Именно в нем за путевку в гранд-финал боролась представительница Украины LELÉKA с песней "Ridnym".

РБК-Украина рассказывает, кто прошел в финал и какие страны завершили свое участие в конкурсе.

Больше интересного: Какими были выступления участников в первом полуфинале "Евровидения"

Кто попал в финал "Евровидения-2026"

Как и во время первого полуфинала, голосование открыли сразу после выступлений всех участников.

По результатам зрительского голосования в финал прошли следующие страны:

  • Болгария
  • Украина
  • Норвегия
  • Австралия
  • Румыния
  • Мальта
  • Кипр
  • Албания
  • Дания
  • Чехия

Стали известны все финалисты &quot;Евровидения-2026&quot;: кто прошел после второго полуфиналаКто вышел в финал "Евровидения-2026" (скриншот)

В то же время конкурс покинули:

  • Азербайджан
  • Люксембург
  • Армения
  • Швейцария
  • Латвия

Как выступила Украина

LELÉKA вышла на сцену под номером 12 с композицией "Ridnym", которая еще до конкурса привлекла внимание слушателей нежностью и эмоциональной глубиной.

Номер артистки начался с прохода по белому подиуму к бандуристу Ярославу Джусю.

Стали известны все финалисты &quot;Евровидения-2026&quot;: кто прошел после второго полуфиналаLELÉKA выступила во втором полуфинале "Евровидения-2026" (скриншот)

Таким образом команда сделала акцент на украинском народном инструменте и его аутентичном звучании.

Главным эмоциональным моментом постановки стала кульминация с длинной высокой нотой, которую артистка исполнила в конце выступления.

Стали известны все финалисты &quot;Евровидения-2026&quot;: кто прошел после второго полуфиналаLELÉKA выступила во втором полуфинале "Евровидения-2026" (скриншот)

Для сцены LELÉKA выбрала белый образ с черными акцентами, из-за чего зрители сравнили ее с аистом.

Певица выступала в белом платье поверх брюк, а многослойные элементы ткани двигались вместе с ней и усиливали драматизм номера.

Особое внимание публики привлек финал постановки, когда светлый костюм постепенно сменился на красный цвет, напоминающий театральный занавес.

Эмоциональное выступление LELÉKA не оставило зрителей равнодушными и принесло Украине заветное место в финале.

Стали известны все финалисты &quot;Евровидения-2026&quot;: кто прошел после второго полуфиналаLELÉKA прошла в финал "Евровидения-2026" (скриншот)

Полный список финалистов "Евровидения-2026"

После двух полуфиналов список финалистов конкурса выглядит так:

  • Греция
  • Финляндия
  • Бельгия
  • Швеция
  • Молдова
  • Израиль
  • Сербия
  • Хорватия
  • Литва
  • Польша
  • Болгария
  • Украина
  • Норвегия
  • Австралия
  • Румыния
  • Мальта
  • Кипр
  • Албания
  • Дания
  • Чехия

Гранд-финал "Евровидения-2026" состоится уже 16 мая в Вене.

Еще больше интересного:

Эти страны - настоящие рекордсмены "Евровидения": кто побеждал больше всех

Строгие правила "Евровидения", которые запрещено нарушать: вы будете удивлены

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Евровидение Звезды шоу-бизнеса Новости шоу-бизнеса
Новости
После атаки дронов на Рязань вспыхнул пожар на одном из крупнейших НПЗ
После атаки дронов на Рязань вспыхнул пожар на одном из крупнейших НПЗ
Аналитика
"Я не готов к войне" – это отмазка. Приди, а мы научим": интервью с бойцом Шаманбата
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Я не готов к войне" – это отмазка. Приди, а мы научим": интервью с бойцом Шаманбата