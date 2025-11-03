Євген Синельников вдруге стане батьком: зворушливі сімейні фото

Український телеведучий і режисер Євген Синельников, який полюбився багатьом завдяки тревел-шоу "Орел і решка", поділився в мережі радісною новиною. Зовсім скоро він стане батьком вдруге.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на його публікацію в Instagram.

Синельников вдруге стане батьком

Режисер зробив зворушливу публікацію у свій день народження.

"Сьогодні мені 44. Багато привітань, багато подарунків, але головний подарунок зробила моя Наталочка, точніше ми удвох це зробили. Уже зовсім скоро я знову стану молодим батьком, і від цього метелики в животі", - написав Синельников.

Євген Синельников зовсім скоро знову стане батьком (фото: instagram.com/synelnykov_yevgen)

Також він показав декілька фото з дружиною, на яких можна розгледіти округлий животик.

На іншому фото пара показала знімок УЗД, втім, стать майбутньої дитини вони поки не стали розкривати.

Синельников з дружиною Наталією (фото: instagram.com/synelnykov_yevgen)

У коментарях до публікації багато користувачів бажають легкої вагітності дружині Синельникова, а також вітають його з довгоочікуваним поповненням.

Хто такий Євген Синельников

Синельников - український телеведучий і режисер, більш відомий як режисер-постановник і один із ведучих програми про подорожі "Орел і решка" на телеканалі "Інтер". Ведучий передачі "Вдома краще" на YouTube.

Зараз розвиває проєкт у YouTube під назвою "482 Зроблено в Україні" про український бізнес.

Що відомо про особисте життя Синельникова

Євген і Наталя познайомилися ще в інституті, але тоді дружиною Синельникова стала однокурсниця Олена, у шлюбі з якою він прожив 20 років.

Подружжя разом працювало над проєктом "Орел і Решка", і в підсумку шоу про подорожі стало причиною їхнього розлучення. Колишні закохані залишилися в дружніх стосунках і разом виховують 13-річного сина Олексія.

На початку повномасштабного вторгнення Синельников разом із сім'єю два тижні провів в окупації в Бучі. Саме тоді він зробив Наталії пропозицію руки та серця.

Влітку 2022-го пара повернулася до свого будинку в Бучі, а в серпні влаштувала там скромне домашнє весілля.

Пара одружилася у 2022 році (фото: instagram.com/synelnykova_nataliia)