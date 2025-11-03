ua en ru
Пн, 03 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Євген Синельников вдруге стане батьком: зворушливі сімейні фото

Понеділок 03 листопада 2025 10:46
UA EN RU
Євген Синельников вдруге стане батьком: зворушливі сімейні фото Євген Синельников з дружиною (фото: instagram.com/synelnykov_yevgen)
Автор: Катерина Собкова

Український телеведучий і режисер Євген Синельников, який полюбився багатьом завдяки тревел-шоу "Орел і решка", поділився в мережі радісною новиною. Зовсім скоро він стане батьком вдруге.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на його публікацію в Instagram.

Синельников вдруге стане батьком

Режисер зробив зворушливу публікацію у свій день народження.

"Сьогодні мені 44. Багато привітань, багато подарунків, але головний подарунок зробила моя Наталочка, точніше ми удвох це зробили. Уже зовсім скоро я знову стану молодим батьком, і від цього метелики в животі", - написав Синельников.

Євген Синельников зовсім скоро знову стане батьком (фото: instagram.com/synelnykov_yevgen)

Також він показав декілька фото з дружиною, на яких можна розгледіти округлий животик.

На іншому фото пара показала знімок УЗД, втім, стать майбутньої дитини вони поки не стали розкривати.

Євген Синельников вдруге стане батьком: зворушливі сімейні фотоСинельников з дружиною Наталією (фото: instagram.com/synelnykov_yevgen)

У коментарях до публікації багато користувачів бажають легкої вагітності дружині Синельникова, а також вітають його з довгоочікуваним поповненням.

Хто такий Євген Синельников

Синельников - український телеведучий і режисер, більш відомий як режисер-постановник і один із ведучих програми про подорожі "Орел і решка" на телеканалі "Інтер". Ведучий передачі "Вдома краще" на YouTube.

Зараз розвиває проєкт у YouTube під назвою "482 Зроблено в Україні" про український бізнес.

Що відомо про особисте життя Синельникова

Євген і Наталя познайомилися ще в інституті, але тоді дружиною Синельникова стала однокурсниця Олена, у шлюбі з якою він прожив 20 років.

Подружжя разом працювало над проєктом "Орел і Решка", і в підсумку шоу про подорожі стало причиною їхнього розлучення. Колишні закохані залишилися в дружніх стосунках і разом виховують 13-річного сина Олексія.

На початку повномасштабного вторгнення Синельников разом із сім'єю два тижні провів в окупації в Бучі. Саме тоді він зробив Наталії пропозицію руки та серця.

Влітку 2022-го пара повернулася до свого будинку в Бучі, а в серпні влаштувала там скромне домашнє весілля.

Євген Синельников вдруге стане батьком: зворушливі сімейні фотоПара одружилася у 2022 році (фото: instagram.com/synelnykova_nataliia)

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесу Євген Синельников Зірки шоу-бізнесу
Новини
Трамп зробив нову заяву про Tomahawk для України: чи буде передавати
Трамп зробив нову заяву про Tomahawk для України: чи буде передавати
Аналітика
Аспірантура вже перестала бути способом ухилення від мобілізації, – Микола Трофименко, МОН
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Аспірантура вже перестала бути способом ухилення від мобілізації, – Микола Трофименко, МОН