Популярный TikTok-блогер из Украины, получивший паспорт РФ, женился на россиянке

11:11 07.04.2026 Вт
3 мин
Публичный выбор в пользу страны-агрессора он теперь закрепил и в личной жизни
aimg Иванна Пашкевич
Артур Бабич (фото: instagram.com/ba.bitch_)

Блогер-миллионник Артур Бабич, который родился на Днепропетровщине, но во время войны окончательно выбрал Россию, женился на россиянке.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на соцсети предателя.

Больше интересного: Моргенштерн мечтал стать президентом Украины и РФ? Лиза Василенко ошарашила заявлением

Избранницей Бабича стала блогер-миллионерша Анна Покров.

Пара, которая находится в отношениях уже пять лет, без лишней огласки расписалась в Санкт-Петербурге.

Церемония прошла без гостей, однако молодожены публично показали кольца именно в стране, которая ежедневно ведет войну против Украины.

Большую свадьбу они, по имеющейся информации, планируют провести летом.

Артур Бабич женился на россиянке (скриншот)

На фоне предыдущих заявлений и действий Бабича этот брак выглядит не просто личным решением, а еще одним публичным маркером окончательного разрыва с Украиной.

Кто такой Артур Бабич

Артур Бабич родился 16 мая 2000 года в селе вблизи Кривого Рога.

Он вырос в малообеспеченной семье: родители развелись, когда ему было пять лет, мать работала на ферме, а отец, армянин по происхождению, покинул Украину.

В подростковом возрасте Бабич частично присматривал за младшим братом Тимуром.

Сначала он хотел стать футболистом, но впоследствии сделал ставку на соцсети, которые скорее принесли ему популярность и прибыль.

Широкую узнаваемость Бабич получил благодаря TikTok, где его ролики быстро начали набирать миллионы просмотров.

Артур Бабич (фото: instagram.com/ba.bitch_)

Уже в 2020 году он переехал в Москву и присоединился к российскому TikTok-хаусу Dream Team, который работал исключительно на аудиторию РФ.

В тот же период он начал и музыкальную карьеру, выпуская треки, ориентированные преимущественно на российский рынок.

Его ключевые проекты, медийная среда и заработки были тесно связаны именно с Россией.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Бабич для многих украинцев стал символом предательства.

Он избегал четких заявлений о российской агрессии и фактически долгое время делал вид, что войны не существует.

В 2022 году блогер уехал из России, однако, как выяснилось позже, не из-за принципиальной позиции.

Впоследствии ему запретили въезд в РФ. В России это связывали с якобы "дискредитацией ВС РФ" после того, как во время стрима он спел гимн Украины.

Артур Бабич (фото: instagram.com/ba.bitch_)

Впрочем, даже после этого Бабич не дистанцировался от страны-агрессора.

Находясь в США и Армении, он неоднократно демонстрировал симпатию к России и Путину, а впоследствии вообще заявил, что не против службы в российской армии.

Свою так называемую "миссию" он объяснял как "примирение украинских и российских детей", игнорируя войну, убийства мирных людей и разрушенные украинские города.

В сентябре 2024 года Бабич уже открыто заявил о желании вернуться в Москву и получить российское гражданство, объясняя это тем, что якобы "всегда мечтал там жить".

В декабре он приехал в столицу РФ, в том числе и для встречи с Анной Покров.

Вскоре после этого блогер показался возле миграционного центра и сообщил, что подал документы на российское гражданство. Впоследствии он таки получил паспорт РФ.

Еще больше интересного:

Певица-предательница Елка отказалась от украинского гражданства

Повалий размечталась о "русском" Киеве

Больше по теме:
блоггер Война в Украине Звёзды
Новости
Более трех десятков прилетов за ночь: чем РФ атаковала Украину и как отработала ПВО
Более трех десятков прилетов за ночь: чем РФ атаковала Украину и как отработала ПВО
Аналитика
Подготовка к зиме под вопросом: почему Украине может не хватить газа, денег и света
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Подготовка к зиме под вопросом: почему Украине может не хватить газа, денег и света