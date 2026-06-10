В Чебоксарах прогремели взрывы. Под ударом завод деталей для "Шахедов" и "Калибров"

Утром в среду, 10 июня, в российских Чебоксарах как минимум дважды прогремели взрывы. После ракетного обстрела в районе одного из производств возникли столбы дыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Примерно в 6 утра в республике Чувашии была объявлена ракетна опасность. Сразу после этого местные паблики стали писать о взрывах в Чебоксарах.

Параллельно в OSINT-каналах появлялись кадры, на которых видно столб дыма после атаки, а спустя минут 20 паблики сообщили о новом прилете.

Согласно публикациям OSINT-каналов, под атаку неизвестных ракет попал завод "ВНИИР-Прогресс". Известно , что это предприятие занимается производством спутниковых ГНСС-приемников и антенн для систем Glonass, GPS и Galileo модулей типа "Комета", которые применяются в дронах-камикадзе "Шахед", ракетах "Искандер-М" и "Калибр".

Вскоре после атаки губернатор региона Олег Николаев подтвердил, что по Чебоксарам ударили неизвестные ракеты. По его словам, число поврежденных объектов инфраструктуры уточняется.