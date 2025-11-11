ua en ru
Экс-звезда "Дизель Шоу" Глущенко разводится с мужем после восьми лет брака

Вторник 11 ноября 2025 13:19
Экс-звезда "Дизель Шоу" Глущенко разводится с мужем после восьми лет брака Яна Глущенко с сыном и мужем (фото: instagram.com/yamo4ka)
Автор: Иванна Пашкевич

Экс-актриса юмористического шоу "Дизель Шоу" Яна Глущенко сообщила, что разводится со своим мужем, музыкантом Олегом Збаращуком, после девяти лет совместной жизни.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram звезды.

Яна Глущенко разводится с мужем

Актриса отметила, что это решение было общим и взвешенным, без громких ссор или конфликтов.

"Никогда бы не могла подумать, что буду писать эти слова, но мы с Олегом больше не вместе - мы расстаемся. Это наше общее, взрослое решение. Без ссор, измен и недоразумений. Просто наконец-то двое взрослых друг друга услышали", - написала Яна.

Знаменитость подчеркнула, что их расставание не стало следствием драмы - наоборот, оно произошло в уважении и благодарности.

Она поблагодарила бывшего мужа за годы, прожитые вместе, и вспомнила совместные уроки, которые они получили за время отношений.

Экс-звезда &quot;Дизель Шоу&quot; Глущенко разводится с мужем после восьми лет бракаЯна Глущенко с мужем (фото: instagram.com/yamo4ka)

"Я бесконечно благодарна Олегу за то, что когда-то взял меня за руку - и девять лет не отпускал. Мы многое прошли, учились друг у друга, не слушались друг друга - но нам так было кайфово", - призналась Глущенко.

Ведущая также вспомнила их сына Тамерлана, подчеркнув, что именно он стал самым ценным результатом их любви.

"Мы уже не пара, но навсегда остаемся родителями. У нас невероятный сын. Только в настоящей любви могут рождаться такие детки. Олег Анатольевич, я всегда буду тебя любить - только уже другой любовью", - написала юмористка.

Экс-звезда &quot;Дизель Шоу&quot; Глущенко разводится с мужем после восьми лет бракаЯна Глущенко с мужем и сыном (фото: instagram.com/yamo4ka)

Она также попросила своих поклонников с пониманием отнестись к их решению и не требовать дополнительных объяснений.

Вскоре после заявления Глущенко ее муж Олег Збаращук также подтвердил новость о разводе.

В своем обращении музыкант поблагодарил жену за годы, проведенные вместе, и отметил, что в его сердце остались только теплые воспоминания.

"Трудно что-то писать после слов @yamo4ka, но да, мы расстаемся. Спасибо тебе за невероятного Тамерлана, за любовь и откровенность, у меня в душе остались только самые теплые воспоминания о наших 9 лет. Мы искренне пытались уберечь нашу пару, но не получилось. Так бывает. Я очень хочу, чтобы ты была счастливой и всегда буду тебя любить своей любовью, о которой знаешь только ты", - написал Збаращук.

Экс-звезда &quot;Дизель Шоу&quot; Глущенко разводится с мужем после восьми лет бракаЯна Глущенко с мужем (фото: instagram.com/yamo4ka)

В финале музыкант обратился к публике с просьбой уважать их личную жизнь.

"Просим воспринять эту историю как свершившийся факт, от комментариев воздерживаемся - это наше общее личное решение", - подытожил мужчина.

Напомним, летом Глущенко откровенно рассказывала о серьезном кризисе в отношениях с мужем.

Актриса тогда призналась, что недоразумения в семье едва не привели к разводу.

Она предположила, что именно могло повлиять на их отношения в негативную сторону. По словам артистки, ее избранник в свое время стал инициатором разрыва после нескольких сессий с психологом, и, по мнению Яны, такие мысли могли появиться именно из-за специалиста.

Экс-звезда &quot;Дизель Шоу&quot; Глущенко разводится с мужем после восьми лет бракаЯна Глущенко с сыном и мужем (фото: instagram.com/yamo4ka)

После этого супруги все же забрали документы на развод и попытались дать отношениям второй шанс.

Однако, как признавалась Глущенко, даже после примирения Олег не смог объяснить, почему тогда решил подать документы на разрыв брака.

Читайте РБК-Украина в Google News
