"С белым флагом". Глущенко вспомнила, как коллегу-предательницу вывезли из оккупации на танке

Экс-участница "Дизель Шоу" Яна Глущенко откровенно высказалась о коллегах-предателях. Так, она вспомнила выезд из оккупации белоруски Марины Грицук, которая после пережитой оккупации перебралась обратно в родную страну и стала работать на россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью Глущенко ТСН.

Когда началось полномасштабное вторжение, Грицук очень переживала и боялась, а Яна ее успокаивала. Уже в ночь на 24 февраля после концерта "Дизель Шоу" ее должны были отвезти к границе, однако планы изменились.

Марину отвезли в загородный дом в Киевской области, где она провела 17 дней в оккупации без связи. Со временем стало известно, что Грицук эвакуировали на танке.

"Насколько я владею информацией, у нее же муж - певец в Беларуси. И как-то он договорился, чтобы на какой-то там нейтральной территории она выходила с белым флажком. Ее посадили в этот танк", - рассказала она.

Грицук в "Дизель Шоу" (фото: instagram.com/mary.gritsuk)

"После этого мы не общались. Я так понимаю, что за ней очень сильно начали следить эти там органы. Это ее выбор", - сказала Яна.

После выезда из Украины Марина начала работать на российском международном телеканале, участвовать в государственных концертах и придерживаться молчаливой позиции.

Глущенко также вспомнила Писаренко и Никишина, которые встретили российское вторжение в Украине, а впоследствии вернулись зарабатывать в Россию.

"Нас очень сильно возмутило, когда у них был спектакль, кажется, с Бузовой. И где-то за кулисами они записывают поддерживающее видео для своих солдат. Это было так... Ну блин, вы же здесь были, вы же с нами работали, знали, что такое Украина. И после этого вы это делаете?" - отметила она.

Яна Глущенко о коллегах-предателях (скриншот)

Бывшая участница "Дизель Шоу" заявила, что никогда не простит россиянам. Она вспомнила, как в ее день рождения в прошлом году вражеская ракета попала в Охматдет.

"Скажите мне, пожалуйста, могу ли я кому-то из России это простить?" - сказала она.

Кроме того, Глущенко рассказала, что ее сын хочет быть военным хирургом, спасать людей.

"Я спрашиваю: "А почему военным?" А он говорит: "Ну, потому что у нас в школе все ребята хотят быть военными. Эти нелюди отобрали у наших детей детство. А у некоторых родителей и детей. Кому прощать? Никогда. Лично я - никогда", - подчеркнула она.



Напомним, ранее актер артист Евгений Гашенко в интервью РБК-Украина прокомментировал скандалы вокруг "Дизель Шоу", смену состава команды и гибель Максима Нелипы.