Головна » Розваги » Шоу бізнес

Екс-зірка "Дизель Шоу" Глущенко розлучається з чоловіком після восьми років шлюбу

Вівторок 11 листопада 2025 13:19
UA EN RU
Екс-зірка "Дизель Шоу" Глущенко розлучається з чоловіком після восьми років шлюбу Яна Глущенко з сином та чоловіком (фото: instagram.com/yamo4ka)
Автор: Іванна Пашкевич

Екс-акторка гумористичного шоу "Дизель Шоу" Яна Глущенко повідомила, що розлучається зі своїм чоловіком, музикантом Олегом Збаращуком, після дев’яти років спільного життя.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram зірки.

Яна Глущенко розлучається з чоловіком

Акторка наголосила, що це рішення було спільним і виваженим, без гучних сварок чи конфліктів.

"Ніколи б не могла подумати, що писатиму ці слова, але ми з Олегом більше не разом - ми розлучаємося. Це наше спільне, доросле рішення. Без сварок, зрад і непорозумінь. Просто нарешті двоє дорослих один одного почули", - написала Яна.

Знаменитість підкреслила, що їхнє розставання не стало наслідком драми - навпаки, воно відбулося у повазі й вдячності.

Вона подякувала колишньому чоловікові за роки, прожиті разом, і згадала спільні уроки, які вони отримали за час стосунків.

Екс-зірка &quot;Дизель Шоу&quot; Глущенко розлучається з чоловіком після восьми років шлюбуЯна Глущенко з чоловіком (фото: instagram.com/yamo4ka)

"Я безмежно вдячна Олегу за те, що колись взяв мене за руку - і дев’ять років не відпускав. Ми багато чого пройшли, вчилися один у одного, не слухалися один одного - але нам так було кайфово", - зізналася Глущенко.

Ведуча також згадала їхнього сина Тамерлана, наголосивши, що саме він став найціннішим результатом їхнього кохання.

"Ми вже не пара, але назавжди залишаємося батьками. У нас неймовірний син. Тільки в справжньому коханні можуть народжуватися такі дітки. Олегу Анатолійовичу, я завжди буду тебе любити - тільки вже іншою любов’ю", - написала гумористка.

Екс-зірка &quot;Дизель Шоу&quot; Глущенко розлучається з чоловіком після восьми років шлюбуЯна Глущенко з чоловіком та сином (фото: instagram.com/yamo4ka)

Вона також попросила своїх шанувальників із розумінням поставитися до їхнього рішення й не вимагати додаткових пояснень.

Невдовзі після заяви Глущенко її чоловік Олег Збаращук також підтвердив новину про розлучення.

У своєму зверненні музикант подякував дружині за роки, проведені разом, і зазначив, що в його серці залишились лише теплі спогади.

"Важко щось писати після слів @yamo4ka, але так, ми розлучаємось. Дякую тобі за неймовірного Тамерлана, за кохання і відвертість, у мене в душі залишились тільки найтепліші спогади про наші 9 років. Ми щиро намагалися вберегти нашу пару, але не вийшло. Так буває. Я дуже хочу, щоб ти була щасливою і завжди буду тебе любити своєю любовʼю, про яку знаєш тільки ти", - написав Збаращук.

Екс-зірка &quot;Дизель Шоу&quot; Глущенко розлучається з чоловіком після восьми років шлюбуЯна Глущенко з чоловіком (фото: instagram.com/yamo4ka)

У фіналі музикант звернувся до публіки з проханням поважати їхнє особисте життя.

"Просимо сприйняти цю історію як доконаний факт, від коментарів утримуємось - це наше спільне особисте рішення", - підсумував чоловік.

Нагадаємо, улітку Глущенко відверто розповідала про серйозну кризу у стосунках із чоловіком.

Акторка тоді зізналася, що непорозуміння в родині ледь не призвели до розлучення.

Вона припустила, що саме могло вплинути на їхні стосунки в негативний бік. За словами артистки, її обранець свого часу став ініціатором розриву після кількох сесій із психологом, і, на думку Яни, такі думки могли з’явитися саме через фахівчиню.

Екс-зірка &quot;Дизель Шоу&quot; Глущенко розлучається з чоловіком після восьми років шлюбуЯна Глущенко з сином та чоловіком (фото: instagram.com/yamo4ka)

Після цього подружжя все ж забрало документи на розлучення й спробувало дати стосункам другий шанс.

Проте, як зізнавалася Глущенко, навіть після примирення Олег не зміг пояснити, чому тоді вирішив подати документи на розрив шлюбу.

