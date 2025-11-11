Екс-зірка "Дизель Шоу" Глущенко розлучається з чоловіком після восьми років шлюбу

Екс-акторка гумористичного шоу "Дизель Шоу" Яна Глущенко повідомила, що розлучається зі своїм чоловіком, музикантом Олегом Збаращуком, після дев’яти років спільного життя.

Яна Глущенко розлучається з чоловіком

Акторка наголосила, що це рішення було спільним і виваженим, без гучних сварок чи конфліктів.

"Ніколи б не могла подумати, що писатиму ці слова, але ми з Олегом більше не разом - ми розлучаємося. Це наше спільне, доросле рішення. Без сварок, зрад і непорозумінь. Просто нарешті двоє дорослих один одного почули", - написала Яна.

Знаменитість підкреслила, що їхнє розставання не стало наслідком драми - навпаки, воно відбулося у повазі й вдячності.

Вона подякувала колишньому чоловікові за роки, прожиті разом, і згадала спільні уроки, які вони отримали за час стосунків.

"Я безмежно вдячна Олегу за те, що колись взяв мене за руку - і дев’ять років не відпускав. Ми багато чого пройшли, вчилися один у одного, не слухалися один одного - але нам так було кайфово", - зізналася Глущенко.

Ведуча також згадала їхнього сина Тамерлана, наголосивши, що саме він став найціннішим результатом їхнього кохання.

"Ми вже не пара, але назавжди залишаємося батьками. У нас неймовірний син. Тільки в справжньому коханні можуть народжуватися такі дітки. Олегу Анатолійовичу, я завжди буду тебе любити - тільки вже іншою любов’ю", - написала гумористка.

Вона також попросила своїх шанувальників із розумінням поставитися до їхнього рішення й не вимагати додаткових пояснень.

Невдовзі після заяви Глущенко її чоловік Олег Збаращук також підтвердив новину про розлучення.

У своєму зверненні музикант подякував дружині за роки, проведені разом, і зазначив, що в його серці залишились лише теплі спогади.

"Важко щось писати після слів @yamo4ka, але так, ми розлучаємось. Дякую тобі за неймовірного Тамерлана, за кохання і відвертість, у мене в душі залишились тільки найтепліші спогади про наші 9 років. Ми щиро намагалися вберегти нашу пару, але не вийшло. Так буває. Я дуже хочу, щоб ти була щасливою і завжди буду тебе любити своєю любовʼю, про яку знаєш тільки ти", - написав Збаращук.

У фіналі музикант звернувся до публіки з проханням поважати їхнє особисте життя.

"Просимо сприйняти цю історію як доконаний факт, від коментарів утримуємось - це наше спільне особисте рішення", - підсумував чоловік.

Нагадаємо, улітку Глущенко відверто розповідала про серйозну кризу у стосунках із чоловіком.

Акторка тоді зізналася, що непорозуміння в родині ледь не призвели до розлучення.

Вона припустила, що саме могло вплинути на їхні стосунки в негативний бік. За словами артистки, її обранець свого часу став ініціатором розриву після кількох сесій із психологом, і, на думку Яни, такі думки могли з’явитися саме через фахівчиню.

Після цього подружжя все ж забрало документи на розлучення й спробувало дати стосункам другий шанс.

Проте, як зізнавалася Глущенко, навіть після примирення Олег не зміг пояснити, чому тоді вирішив подати документи на розрив шлюбу.