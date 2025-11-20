ua en ru
Чт, 20 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Легенда "Шахтера" официально завершил карьеру: он брал с "горняками" Кубок УЕФА

Четверг 20 ноября 2025 22:48
UA EN RU
Легенда "Шахтера" официально завершил карьеру: он брал с "горняками" Кубок УЕФА Фото: Фернандиньо в матче за "горняков" (ФК "Шахтер")
Автор: Андрей Костенко

Бывший полузащитник донецкого "Шахтера", английского "Манчестер Сити" и сборной Бразилии Фернандиньо официально сообщил о завершении профессиональной карьеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Globo.

"Я уже устал"

40-летний футболист сделал заявление во время благотворительного выставочного матча в бразильской Куритибе.

После игры полузащитник признался, что больше не чувствует мотивации продолжать выступления на высоком уровне.

"Я уже устал. Сегодня я уже устал, пробегав чуть больше 30 минут".

По словам игрока, в футболе он достиг всего, о чем мечтал, и теперь хочет посвятить время близким.

"В футболе больше нет ничего, что могло бы меня мотивировать. Я уже достиг в нем всего. Все, что мог получить, я получил. Теперь пришло время наслаждаться жизнью с семьей".

Последние годы в Бразилии

Последний раз на официальном уровне Фернандиньо выходил на поле 8 декабря 2024 года в составе "Атлетику Паранаэнсе" в матче против "Атлетику Минейру" (0:1).

В конце 2024 года его контракт с клубом завершился, и стороны решили не продолжать сотрудничество. С тех пор футболист находился в статусе свободного агента.

Триумфы с "Шахтером" и "Манчестер Сити"

Фернандиньо выступал за донецкий "Шахтер" с 2005 по 2013 год. За этот период он провел 284 матча, в которых забил 53 гола и сделал 57 ассистов.

Вместе с клубом бразилец завоевал 14 трофеев:

  • 6 чемпионств Украины
  • 4 Кубка Украины
  • 3 Суперкубка Украины
  • Кубок УЕФА-2009

После перехода в "Манчестер Сити" он стал одним из ключевых футболистов эпохи Пепа Гвардиолы.

В составе "горожан" Фернандиньо выиграл 13 титулов:

  • 5 побед в АПЛ
  • 1 Кубок Англии
  • 6 Кубков английской лиги
  • 1 Суперкубок Англии

В составе "Сити" бразилец отыграл девять лет - с 2013-го до 2022-го.

Легенда &quot;Шахтера&quot; официально завершил карьеру: он брал с &quot;горняками&quot; Кубок УЕФА

Очередной триумф с "Манчестер Сити" (instagram.com/fernandinho)

Впечатляющие цифры карьеры

За свою 20-летнюю профессиональную карьеру Фернандиньо сыграл 865 матчей, в которых забил 108 голов и отдал 109 результативных передач.

В составе сборной Бразилии он провел 53 матча, забил 2 гола и стал победителем Кубка Америки-2019.

Ранее мы рассказали, что Куртуа назвал топ-3 вратарей мира и сравнил Мбаппе с Роналду.

Также читайте, сыграют ли легенды Лионель Месси и Криштиану Роналду на ЧМ-2026.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол Шахтер Манчестер Сити Сборная Бразилии
Новости
Зеленский получил проект мирного плана США и обсудит его с Трампом
Зеленский получил проект мирного плана США и обсудит его с Трампом
Аналитика
"Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте